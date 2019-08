Mama lui Ionuț Anghel, băiețelul sfâșiat de câini, despre crimele din Caracal: ”Hienele atacă pe toate fronturile”

Ionuț Anghel – în vârstă de doar 4 ani – a murit sfâșiat de câini, într-un parc din București. Andreea Anghel, mama sa, oripilată de crimele din Caracal, a transmis un mesaj în care și-a exprimat revolta pentru tot ceea ce se întâmplă în aceste zile.

Andreea Anghel este de părere că autoritățile se mișcă foarte lent în ”Cazul Caracal” și a povestit – pentru wowbiz.ro – ce luptă a fost nevoită să ducă după moartea băiețelului ei.

”Zilele acestea asistăm stupefiați la crimele de la Caracal. Apreciez determinarea și curajul acestui om, Alexandru Cumpănașu, în lupta lui cu sistemul, cu “statul” care nu a făcut nimic pentru salvarea Alexandrei, și a celorlalte victime, și pentru aflarea adevărului și pentru pedepsirea tuturor vinovaților până la cel mai înalt nivel. (…) Au sărit pe noi mulțimea de nemernici care au comentat și ne-au umplut de noroi pentru îndrăzneala de a face ceva. Ne-au urmărit până și pe plajă. Peste tot pe unde mergeam, mergeam cu teama, cu frică, cu groază de acești nemernici”.

Am fost făcută praf prin toate mijloacele

Andreea Anghel face, practic, o paralelă între moartea băiețelului său și moartea Alexandrei Măceșanu, scriind că și atunci, ca și acum, sunt lansate în spațiul public tot felul de păreri ale unor persoane neavizate.

”Am fost sfătuiți să am/avem grijă ce declar/ăm public, și să am/avem grijă de noi si de copil. Oamenii o luaseră razna. Apăreau tot felul de “părerologi” care știau ei mai bine traseul copiilor, ce s-a întâmplat în ziua respectivă, cum au decurs lucrurile. După ce trece emoția publică, hienele atacă pe toate fronturile și prin toate mijloacele până ce victima/victimele cedează psihic și nu mai au puterea să lupte. Am trăit un adevărat coșmar, la propriu. Eu pot spune că în urma acestor comportamente am cedat psihic. Am fost făcută/ți praf prin toate mijloacele”, a mai scris Andreea Anghel.