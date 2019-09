Mama Luizei, dezvăluiri neașteptate despre Alexandra. Ce a văzut la poarta lui Dincă în ziua dispariției fetei

Mama Luizei Melencu a făcut o serie de dezvăluiri importante în cazul Caracal. Aceasta a vorbit despre ce s-a întâmplat la poarta lui Gheorghe Dincă chiar în ziua dispariției Alexandrei.

Mama Luizei a declarat că în dimineața în care politiștii așteptau mandatul pentru a intra în locuința lui Gheorghe Dincă, ei au trecut pe acolo și l-au văzut pe procurorul Liviu Vasilescu, potrivit România TV.

„În ziua aceea, am trecut pe la acea poartă. Trebuia să ajungem undeva la Bucureşti. Când am trecut prin faţa porţii, Vasilescu şi câţiva jandarmi erau în faţa porţii cu cafeaua în mână. Ce au aşteptat? Să cânte cocoşii? Nu am ajuns bine în Alexandria, că ne-a şi sunat Vasilescu sa venim acasă, că, fără voia lui, nu avem voie la TV. Aşa am fost de umiliţi. Ne-a zis ce s-a întâmplat, ne-a zis de butoi, de bijuterii şi ne-am întors pentru motivul să vedem daca sunt ale Luizei”, a explicat mama Luizei la România TV.

Alexandru Cumpănașu, atac dur la adresa anchetatorilor

​Unchiul Alexandrei Măceşanu, Alexandru Cumpănaşu, a publicat mijlocul lunii august un raport care arată că anchetatorii au aflat cu cinci ore înainte de pătrunderea în locuinţa suspectului că numărul de pe care fata a sunat la 112 apelase în luna mai telefonul lui Gheorghe Dincă. Nu se precizează cărei instituţii îi aparţine raportul, dar acesta consemnează că procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, de la DIICOT şi poliţiştii au stabilit de comun acord să nu intre în locuinţa suspectului înainte de ora şase, întrucât nu au identificat “indicii de săvârşire a unei infracţiuni flagrante în derulare”. Concluziile arată că au existat probleme în gestionarea situaţiei, dar şi în înregistrarea cauzei, dosarul penal fiind constituit cu cinci ore întârziere.

Raportul arată că autorităţile din Caracal au luat în serios cazul, abia după ce un procuror de la DIICOT Craiova a văzut la televizor date despre dispariţia unei fete din oraş.

“La data de 25 iulie, în jurul orelor 12.00, procurorul Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT Serviciul Teritorial Craiova a văzut la un post de televiziune că a dispărut o minoră de pe raza municipiului Caracal. În această situaţie, ia legătura cu Poliţia Municipiului Caracal şi a aflat că într-adevăr s-a reclamat dispariţia, iar în jurul orelor 11 o persoană de sex feminin a apelat serviciul 112 că a fost bătută şi violată de un bărbat în jur de 50 de ani, fiind sechestrată într-o locuinţă din Caracal”, se arată în raport, fără a se preciza cărei instituţii îi aparţine.

Considerând că situaţia este similară cu dosarul pe care-l instrumenta – dispariţia Luizei Melencu – procurorul a pornit către Caracal, iar în jurul orei 15:10 l-a informat pe prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal.

Raportul mai consemnează faptul că, deşi Alexandra Măceşanu sunase deja de trei ori la 112, “nu s-a întocmit proces verbal de sesizare din oficiu cu privire la comiterea infracţiunilor reclamate prin serviciul 112”.

Procurorul DIICOT a cerut poliţiştilor toate datele referitoare la dispariţia Alexandrei şi a înregistrat dosarul penal, procurorul Cristian Ovidiu Popescu fiind desemnat cu cercetarea cauzei.

Între timp, mama Alexandrei fusese sunată de pe un număr de telefon de un bărbat care i-a spus că aceasta este în siguranţă şi pleacă în străinătate.

Procurorii au dispus supravegherea celor trei numere de telefon – cel de pe care s-a apelat serviciul 112, telefonul de pe care a fost apelată mama victimei şi telefonul victimei.

Raportul mai arată, însă, că ore în şir telefoanele nu au mai fost active pentru a se putea face localizarea acestora.

“La scurt timp, procurorul de caz a fost informat că numerele de telefon indicate nu mai sunt active, motiv pentru care urmează să efectueze în continuare verificări (…) au mai precizat că acestea aparţin unor cartele prepay al căror utilizator este necunoscut. În jurul orei 1, Compartimentul Operaţiuni Speciale a precizat că, din verificările efectuate, a rezultat că numărul de telefon de la care minora Măceşanu Alexandra Mihaela a apelat serviciul 112 a efectuat un apel în luna mai 2019 către numărul de telefon înregistrat pe numele Dincă Gheorghe”, se mai arată în raport.

Documentul prezentat de Alexandru Cumpănaşu relatează faptul că anchetatorii au identificat trei posibile locuinţe ale lui Gheorghe Dincă – domiciliul actual, fostul domiciliu şi adresa la care locuieşte fiul său.

“Întrucât lucrătorii de poliţie care au verificat locuinţa lui Dincă Gheorghe nu au identificat indicii de săvârşire a unei infracţiuni flagrante în derulare au prezentat speţa procurorului Popescu Cristian Ovidiu şi prim-procurorului Zăvoianu Cătălin Alexandru din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, procurorului Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT Craiova precum şi conducerii Poliţiei Municipiului Caracal şi reprezentanţilor IPJ Olt care, de comun acord, au decis ca percheziţia domiciliară să fie realizată potrivit procedurii, începând cu ora 6”, se mai arată în raport.

Concluziile documentului vorbesc despre management defectuos şi despre înregistrarea cauzei cu întârziere, dosarul penal fiind înregistrat după cinci ore de la sesizarea prin 112.

Persoanele vizate de acuzația lui Cumpănașu sunt procurorul de caz, procurorul-șef din Caracal, un procuror de la DIICOT Craiova și șefii Poliției Caracal și al IPJ Olt.