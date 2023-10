Manevra ilegală a lui Florin Dumitrescu la Chefi la Cuțite. Ce a făcut celebrul jurat de la Antena 1 când și-a văzut angajatul

Au trecut câteva săptămâni de la începerea sezonului cu numărul 12 Chefi la Cuțite, iar emisiunea este lider de audiență. Chef Florin Dumitrescu are cele mai multe battle-uri câștigate, însă o dezvăluire făcută chiar de celebrul bucătar a provocat un val de nemulțumiri în mediul online. Mai exact, internauții au fost profund dezamăgiți să afle că Florin Dumitrescu a ales în echipă un bucătar cu care a lucrat ani la rând.

Noul sezon de la Chefi la Cuțite a venit cu forțe proaspete la bancul de lucru. De-a lungul anilor, mulți concurenți s-au perindat în show-ul culinar de la Antena 1, pentru a demonstra că au abilitățile necesare să demonstreze că pot fi marii câștigători ai premiului pus în joc. Însă, nu toți au avut șansa să se afirme în domeniul culinar până la capăt. Totuși, așa cum spunea maestra în arta culinară Julia Child, „până când am descoperit gătitul, nu am fost niciodată cu adevărat interesat de nimic”.

Jurații și-au făcut echipele, după bootcamp

Printre concurenții care au pășit cu multă încredere, la bancul de lucru al emisiunii stației Antenei 1, se numără și Alexandru Bunea. Este un tânăr în vârstă de 34 de ani, campion național la powerlifting. Printre altele, activează ca bucătar și antrenor de fitness. A venit cu un „vibe” fresh în competiție, pregătit să demonstreze că are veleități în acest domeniu. De altfel, a reușit să îi impresioneze pe cei trei jurați ai emisiunii, la preselecții. Jurații au fost „ademeniți” de platingul perfect al concurentului, motiv pentru care a primit, atunci, 3 cuțite. Apoi, a trecut și de probele din bootcamp, reușind să se alăture echipei coordonate de chef Florin Dumitrescu. Poartă tunica alb-magenta.

Manevra ilegală a lui Florin Dumitrescu la Chefi la Cuțite – un concurent de la Antena 1, fost angajat al celebrului jurat

Alexandru Bunea, concurentul lui Florin Dumitrescu de anul acesta, a fost în echipa de bucătari a acestuia timp de câțiva ani, la unul dintre restaurantele de lux din București. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Dumitrescu, atunci când i-a dat tunica lui Alexandru.

„Nu a contat deloc faptul că am lucrat împreună. L-am ales pentru că știu ce fel de bucătar e, cât este de luptător și de muncitor”, spunea celebrul chef.

Alegerea îndrăgitului bucătar nu a fost comentată pe internet, până recent. Chef Florin Dumitrescu și-a format echipa, precum și ceilalți doi jurați, în funcție de abilitățile pe care concurenții le-au demonstrat până la finalul bootcampului.

Dezvăluirea nu a fost taxată în niciun fel de fani, însă, cu cât sunt difuzate mai multe episoade din emisiune, cu atât chef Dumitrescu este acuzat că îl favorizează pe Alexandru Bunea. Internauții au lăsat zeci de comentarii pe acest subiect. Vă prezentăm câteva dintre acestea.

„Se vede că îl ții în brațe, nu a demonstrat nimic ca bucătar, dar în protejezi”, „Oare îl luai în echipă dacă nu vă cunoșteați de atâția ani?”, „Mereu ai fost un exemplu de corectitudine și integritate, dar acum ai cam dat-o cu bâta în baltă”, sunt o parte din comentariile lăsate de fanii emisiunii.

Alexandru Bunea, concurent în echipa magenta

Alexandru Bunea și-a expus nu doar veleitățile în bucătărie, ci și câteva detalii legate de viața personală. Concurentul de 34 de ani a povestit o experiență pe care a trăit-o și care ar fi putut să îi coste viața și libertatea.

„Când aveam 14 ani, părinții mei au divorțat, iar eu am început să nu mai frecventez școala. Am renunțat la școală. Aveam niște anturaje dubioase și, până să fiu arestat pentru trafic de droguri, nu am realizat cu adevărat că o luasem pe o pantă greșită. Am scăpat cu o suspendare. Dar acela a fost momentul în care m-am hotărât să-mi schimb viața”, povestea Alexandru Bunea, la Antena 1.

Sursă foto: Chefi la Cuțite