Marcel Popescu: „Devis Mangia este și va fi antrenorul Universității până la finalul contractului!”

Înaintea confruntării din Bănie de astăzi dintre CS Universitatea Craiova și FC Botoșani, Marcel Popescu, președintele oltenilor a ținut să-I întărească poziția lui Devis Mangia pe banca tehnică a formației sale.

Popescu a spus că Mangia se bucură de încrederea conducerii și a demontat informațiile potrivit cărora în Bănie ar exista două tabere.

„Aș vrea să fac câteva precizări, care să lămurească și să detensioneze lucrurile. Speculațiile privind existența a două tabere nu sunt fundamentate. Vă spun categoric că suntem o singură familie! În același timp, colegul meu, Devis Mangia, a fost, este și va fi, până la finalul contractului, antrenorul Universității Craiova. Toate aceste speculații au apărut din cauza unui început mai slab de sezon. Inclusiv noi ne așteptam la un început în forță, cu puncte luate la maximum, adică șase din două meciuri, plus câștigarea Supercupei”, a declarat Marcel Popescu.

Oficialul Universității a ținut în cadrul conferinței de presă să lămurească și situația legată de transferurile cerute de suporteri.

„Din păcate, lucrurile nu stau așa și din păcate ceea ce ne-am propus din transferuri nu ni s-a realizat la timp. Vizavi de transferuri, un singur lucru vreau să vă spun: puteam să fim cu un lot complet, puteam să mergem în pregătiri cu cinci-șase transferuri realizate, dar am fi fost nemulțumiți. De ce? Pentru simplul fapt că pentru fiecare poziție pe care am identificat-o ca fiind mai slab acoperită de valoarea jucătorilor sau de dublurile pe posturi, am încercat să găsim o soluție, având două, trei sau patru variante. Rămânem fideli aceleiași politici de transparență. În secunda în care un jucător este 100% al nostru, anunțăm pe site-ul oficial al clubului. Ceea ce vedeți în presă sunt discuții”, a mai spus Marcel Popescu.