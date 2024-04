Marian a ajuns erou în Constanța. Un șofer îi datorează viața după evenimentele care au avut loc la malul mării

Un accident ce se putea transforma într-o adevărată tragedie a avut loc ieri, 15 aprilie, în localitatea Castelu din județul Constanța. Totul s-a întâmplat în jurul orei 16:00, atunci când un autoturism a fost acroșat de un tren. Impactul a produs un zgomot puternic, fapt ce i-a atras atenția lui Marian, un pompier cu experiență. Bărbatul a reacționat imediat și deși se afla în timpul liber a fost primul care a ajuns la locul impactului și l-a salvat pe șoferul ghinionist.

Marian Caraveţeanu, un pompier cu 18 ani de experiență, a devenit erou în Constanța, după ce l-a salvat pe șoferul ghinionist ce a fost acroșat de tren. Zgomotul accidentului l-a pus în alertă pe pompier, care nu a ezitat și a acționat imediat. Bărbatul s-a deplasat la fața locului și i-a acordat șoferului primele îngrijiri până la sosirea echipajelor.

Marian Caraveţeanu se afla în curtea casei sale atunci când a auzit o bubuitură puternică. Pompierul și-a dat imediat seama că s-a întâmplat ceva grav, așa că nu a mai stat pe gânduri și a mers să vadă despre ce este vorba. Acesta a alergat spre locul accidentului, iar atunci când a văzut cele întâmplate nu a ezitat și a acționat imediat.

Bărbatul a comunicat cu victima şi i-a acordat primele îngrijiri până la sosirea echipajelor. Acesta a acționat cu grijă, a calmat imediat șoferul și l-a asigurat că totul o să fie bine. Pompierul a evaluat situația, a acționat în siguranță și i-a salvat viața bărbatului.

Datorită lui Marian Caraveţeanu, șoferul ghinionist a mai primit încă o șansă la viață. Bărbatul a fost transportat la spital, conştient. Întreaga întâmplare a fost relatată pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al judeţului Constanţa, unde Marian a fost felicitat pentru promptitudinea cu care a intervenit.

„În fotografie este colegul nostru plt.adj. Marian Caravețeanu, care face parte din echipa pompierilor constănțeni de 18 ani. Astăzi, în jurul orei 16:00, fiind în curtea casei sale acesta a auzit un zgomot puternic. A ieșit de îndată pe poartă și a văzut un autotren și un autoturism avariate. Fără să stea pe gânduri, ghidat de spiritul de salvator s-a apropiat pentru a vedea dacă sunt victime. În acele momente a văzut în autoturism un bărbat rămas captiv în mașină.

– Instinctiv, am evaluat pericolele și gradul de încarcerare, dar și starea victimei acesta având bordul peste picioare. Am urcat în mașină, pe ușa din stânga spate, deoarece ușile pe partea stângă erau deschise și am preluat cu atenție capul victimei. În tot acest timp am vorbit cu el să îl calmez și am încercat să aflu dacă mai are și alte leziuni.

Până la sosirea ajutoarelor, Cara, cum îl știu salvatorii constănțeni a rămas în mașină, a susținut capul victimei în continuare și a comunicat cu victima asigurându-l ca este în siguranță.

– La sosirea colegilor de la Detasamentul Medgidia am solicitat un guler cervical pentru imobilizarea coloanei cervicale a victimei. Împreună cu comandantul intervenției am reușit rapid să depărtăm bordul, apoi să înlăturăm plafonul mașinii pentru mai mult spațiu. Cu foarte mare precizie și atenție am montat dispozitivul de extracție împreună cu unul dintre colegi și l-am extras cu targa lopată. Victima a fost predată conștientă echipajului de pe ambulanța SAJ și a fost transportat la spital.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Castelu. Felicitări, Marian! Suntem mândri de tine!”, a transmis ISU Constanța.