Marian Aliuță, fostul fotbalist al lui Becali, primele mărturisiri după ce a ales să se pocăiască: „Am avut niște încercări”

Marian Aliuță, fostul fotbalist al lui Gigi Becali, a decis să-și „spele” păcatele și să urmeze calea credinței. Fostul jucător a șocat pe toată lumea, după ce a decis să se pocăiască. Iată ce declarații a făcut bărbatul.

În vârstă de 45 de ani, Marian Aliuță a fost implicat de-a lungul timpului, în mai multe aventuri extraconjugale. După ce și-a dat seama cât de mult a păcătuit, fostul jucător al Stelei a decis șă-și întoarcă fața către Dumnezeu, pentru a primi iertare. Iar pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, fostul fotbalist a decis să se pocăiască. În urmă cu câteva zile, atât el, cât și soția lui au primit botezul, chiar la vila lor.

(CITEȘTE ȘI: MARIAN ALIUŢĂ a dat lovitura la pariuri! A pus 100 de lei şi a câştigat…)

Marian Aliuță, declarații după ce s-a pocăit: „Am avut o rugăciune mai aprinsă cu Dumnezeu”

Într-un interviu exclusiv acordat Antena Stars, fostul jucător al lui Gigi Becali a explicat motivele care l-au determinat să ia această decizie îndrăzneață. Problemele financiare l-au dus către credință, după cum susține el.

Deși poate părea surprinzător, Aliuță este de părere că niciodată nu este prea târziu pentru un nou început și că fiecare om poate alege să își schimbe viața și să meargă pe calea credinței.

„Am avut niște încercări, niște probleme financiare și m-am dus către Biserica Română, de acolo de unde venim cu toții. Pot să spun că am avut o rugăciune mai aprinsă către Dumnezeu și i-am cerut anumite lucruri. M-am și certat cu Dumnezeu și i-am spus că mi-a dat milioane de euro, i-am cheltuit și am zis, la final, că dacă îmi mai dă o șansă o să dau o casă unui om cu probleme, dar am zis că nu dau casa până nu o să vină un om să îmi spună ce am vorbit cu el.

La câteva zile a venit cineva acasă la mine, neștiind că el este păstor și după ce a avut slujba de seară a adormit cu copii în mașină. A două zi a venit la mine și a cerut să îi dau o casă în rate, după ce a visat. L-am refuzat, mi-a mulțumit și a plecat. Apoi, a venit un frate de al lui și mi-a zis toată taina pe care m avut-o cu Dumnezeu în biserică”, a dezvăluit Marian Aliuță, pentru Antena Stars.

(VEZI ȘI: A saracit Marian Aliuta? Fostul fotbalist nu a platit gazele, iar judecatorii au dat decizia)