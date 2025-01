Marina Almășan, pusă la zid de Georgică Cornu. Câte sute de mii de euro îi cere și de ce

Marina Almășan și Georgică Cornu continuă scandalul după despărțire în instanță! Urmează un nou proces între cei doi foști parteneri. Bărbatul a fost cel care a dat-o în judecată pe prezentatoarea TV. Omul de afaceri îi cere vedetei o sumă de bani imensă pe care i-ar fi pus-o la dispoziție la începutul relației lor, susține avocata lui. Află, în articol, detaliile despre conflictul momentului!

După o relație de 12 ani, căreia Marina Almășan i-a pus punct, vedeta TV și George Cornu au ajuns la cuțite. Prezentatoarea TV a început chiar să se teamă pentru viața sa, iar în luna august a obținut un ordin de restricție împotriva fostului partener. Ei bine, scandalul nu a ajuns la final nici acum.

George Cornu i-a intentat un proces Marinei Almășan în care îi cere 200.000 de euro. Decizia fostului partener a enervat-o la culme pe vedetă care neagă faptul că i-ar datoria acești bani. Ea susține că suma a fost oferită drept cadou.

De asemenea, prezentatoarea TV a susținut că multe dintre activitățile pe care Georgică Cornu a cheltuit acești bani au fost făcute fără voia sa. Mai exact, omul de afaceri ar fi făcut reparații în casa fostei partenere, fără să primească aprobare în acest sens.

„Nu numai că au fost cadouri, au fost făcute împotriva voinței mele și am și o corespondență bogată cu domnul Cornu, pe care am păstrat-o, am dovezi în care el insistă să îmi repare acoperișul, am martori care îmi spun cum a venit în casă, când eu eram la serviciu. (…) Lucruri care se fac împotriva voinței mele, apoi mi se cer bani. (…) Sunt siderată cum poate un om să ajungă să se umilească într-un asemenea hal și încă și public.”, a declarat Marina Almășan, la Știrile Antena Stars.