Marius Crăciun, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viaţa după participarea la Survivor: „Mi-a dat o experienţă de viaţă în plus”

Marius Crăciun a participat la emisiunea Survivor România şi a făcut parte din echipa Războinicilor. Sportivul a reuşit să ajungă aproape de marea finală, însă nu a câştigat marele premiu. În cadrul unui interviu recent, acesta a explicat cum s-a schimbat viața sa după participarea la competiția din Dominicană.

Marius Crăciun a fost unul dintre cei mai buni concurenţi de la Survivor România. Tânărul a ajuns în finală alături de Andrei Dascălu, însă concursul a fost câştigat de Zanni din echipa Faimoşilor.

În cadrul unui interviu pentru okmagazine.ro, Marius Crăciun a explicat ce a însemnat experiența din Republica Dominicană şi cum i-a schimbat viaţa participarea la competiţie.

”Doar mi-a dat o experienţă de viaţă în plus, pe care nu o voi uita niciodată”

”În afară faptului că am devenit oarecum mai cunoscut de către oameni şi am primit câteva campanii de publicitate, nu s-a schimbat cu nimic viaţa mea după Survivor. Doar mi-a dat o experienţă de viaţă în plus, pe care nu o voi uita niciodată”, a declarat Marius Crăciun.

CITEŞTE ŞI: FORMEAZĂ SAU NU UN CUPLU?! MARIUS CRĂCIUN ȘI IRISHA AU DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ. „NE AȘTEPTAM LA ÎNTREBAREA ASTA…”

De asemenea, tânărul a ţinut să lămurească zvonurile legate de banii pe care i-a câştigat.

”Banii nu au fost deloc mulţi şi nu pot spune că mi-am îndeplinit vreun vis. M-au ajutat pe o perioada scurtă”, a adăugat el.

Întrebat cum se simte în prezent din punct de vedere fizic şi psihic, Marius Crăciun a răspuns: ”Sunt într-o stare bună, atât fizic, cât şi psihic. Pe partea psihică am stat mereu bine, dar de când m-am întors acasă, pe partea sportivă am făcut o mică pauză încercând să mă refac din punct de vedere muscular şi ligamentar”.

Marius Crăciun, despre relaţia cu Irisha

Invitat în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”, Marius Crăciun a vorbit în urmă cu câteva luni despre interacțiunea dintre el și Irisha la Survivor România. Finalistul a mărturisit că bruneta i-a recunoscut că îi place de el și că l-a susținut în competiție.

„Irisha mi-a spus ca îi place de mine ca bărbat, ca arat bine, ca ii place cum vorbesc. Mi-a spus in fața. Eram la finala și au fost glume.

Ea mi-a spus că mă susține, ca si familia ei mă susține și își dorește să ajung cât mai departe sau chiar să câștig. Am rămas șocat, pentru ca în competiție nu am avut atât de multe subiecte șo mi-a plăcut ca mi-a spus că mă susține.

Atunci am început sa vorbim mai mult și Morosanu a facut o glumă „zi că îți place de el direct” și ea a spus „da, imi place de el ca barbat, arata bine, e frumos”, povestea atunci Marius Crăciun.

Sursă foto: Instagram