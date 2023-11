Marius Elisei, acuzat că nu se implică deloc în viața fetei sale. “Nu mai merită titulatura de părinte”. Oana Roman scoate artileria grea

Oana Roman (47 de ani) a făcut o serie de postări pe rețelele de socializare, printre care făcând referire și la fostul ei partener, Marius Elisei (36 de ani). Fiica lui Petre Roman a scos „artileria” grea, acuzându-l pe fostul ei soț că nu s-ar implica deloc în viața fetiței lor, Isabela. Iată detaliile mai jos, în articol.

Pe rețelele de socializare, Oana Roman a postat o serie de mesaje în care le-a explicat prietenilor virtuali că a ajuns într-un moment greu. A avut o perioadă foarte încărcată, motiv pentru care, în cursul acestei după-amiezi, a simțit nevoia să se descarce. Aflată în mașină, bruneta a izbucnit în lacrimi. A explicat și motivul pentru care se simte în acest mod. De altfel, îl acuză pe Marius Elisei că nu s-ar implica în creșterea celei mici.

„Isa are luni sau marți oră la psiholog și miercuri oră de pictură, ambele în oraș și ambele la ora 16:30. E groaznic să vin din Pipera în oraș și apoi acasă la orele astea. (…) În lipsa totală de ajutor din partea unui părinte, care e ca și cum nu ar exista deloc… Și care NU se interesează și NU se implică absolut deloc în niciun fel în creșterea propriului copil… Și care NU mai merită titulatura de părinte, prefer să găsesc un șofer care să mă ajute cu drumurile astea că simt că mă lasă nervii în trafic”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a continuat să mărturisească faptul că niciun copil nu merită să fie abandonat de părinte. De asemenea, susține că trebuie să aibă grijă de sufletul copilului ei, spunând că „nu are pe nimeni pe lume” în afară de vedetă.

„Bine, sunt alții care își părăsesc 4, 5 copii, nu unul. Ar trebui să mulțumesc că eu am doar un copil de crescut, că sunt femei care au mai mulți. Trebuie să am grijă și de sufletele noastre, mai ales al Isei, pentru că ea nu are pe nimeni pe lume în afară de mine. La propriu. O să ziceți că sunt frustrată. Da, sunt.

Pentru că niciun copil pe lumea asta nu merită să fie abandonat de un părinte. Niciun om care nu își iubește, își neglijează și abandonează un copil nu merită să fie părinte, pentru că dacă poți trăi fără să îți pese de copilul tău, nu meriți nimic. Pentră că nimeni și nimic nu trebuie să fie vreodată deasupra copilului tău. Eu am trăit asta, știu cum e și știu cât de dureros e să vezi cum un părinte dispare deodată”, a mai scris bruneta pe InstaStory.