Mârlanu’ se întoarce la «Trăsniţii», la trei ani de când a părăsit serialul!

Veste bună pentru fanii serialului „Trăsniţii”, de la Prima TV, care în anul 2015, când a plecat Toni Ionescu, a fost desemnat, de Guinness Book, cel mai longeviv sitcom din lume (1.345 de episoade la vremea aceea). După trei ani, actorul a revenit la marea sa dragoste, în sezonul 31 al serialului, de data aceasta în dublă ipostază. Toni Ionescu este foarte fericit și speră că noile episoade vor avea succes. (Citește și Cum arata fiica si sotia lui Marlanu’ din Trasnitii!)

„Sper să aducem înapoi sarea și piperul!”

„M-am întors la serialul meu de suflet, fiind şi autorul moral al acestei poveşti de succes, la debutul ei. Eu am zis la început să facem ceva ca să nu stăm degeaba. Şi după ce ne-am gândit că ar merge poveştile despre armată, aşa s-a născut această producţie. M-au sunat colegii şi mi-au propus să mă întorc în serial, dar am revenit cu condiţia de a scrie şi scenariul. Serialul e ca o mâncare la care dacă nu i-ai adăugat sarea şi piperul, nu are rost. Or, sarea şi piperul acestui serial, fără modestie, eu am fost. Când am părăsit serialul, personajul intrase la puşcărie nevinovat, pentru că împuşcase pe cineva. După trei ani de cercetări este eliberat, fiind găsit nevinovat şi acum mă întorc cu gând de răzbunare. Însă nu mai am pe cine să mă răzbun, nu mai e nimeni din cei pe care îi ştiam.

Singurul prieten de care dau e Chiorete, care încearcă să mă ajute. Restul veţi vedea în serial (…) Lumea mă ştie în continuare, oamenii m-au întrebat când revin în televiziune, primesc şi acum multe mesaje. Şi am ţinut cont de acest aspect atunci când am zis că mă întorc în «Trăsniţii». M-am apucat să scriu scenariile la sezonul acesta. S-a construit pe ideile mele şi pe tiparul meu. Sper să aducem înapoi sarea şi piperul”, a povestit Toni Ionescu pentru click.ro.