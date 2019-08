Martori-surpriză în cazul de la Caracal! ”Au fost audiați anumiți polițiști…”

Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop a făcut declarații referitoare la audierea familiei lui Gheorghe Dincă la DIICOT. Soția suspectului, precum și copiii acestuia, au fost audiați de procurori timp de nouă ore.

Potrivit avocatului familiei Melencu, familia inculpatului ar fi făcut un scandal uriaș în sediul DIICOT.

„Au fost audiate mai multe persoane, înaintea familiei inculpatului Dincă. Am aflat că audierile au durat pe toată perioada zilei. Apoi a început audierea familiei Dincă. Sunt trei băieți și o fată și mama lor. Când am ajuns acolo, familia lui Dincă era însirată pe niște scaune în hol, au făcut un scandal imens că ce caută un avocat acolo, că mama lor nu vrea să fie întrebată nimic de avocat, aproape erau să mă scoată de acolo, că de ce stau în acea încăpere. Au făcut o revoltă acolo la procuror, la polițist, că nu vor avocat, că să ies afară. Când a început audierea soției lui Dincă, a ieșit iar scandal, a început să ne certe, țipa. I-am spus că nu poate să țipe în halul ăsta. Nu am mai auzit ca cel care e anchetat să țipe la anchetatori. Au spus că se cred victime”, a declarat Tonel Pop pentru Antena 3.

„În momentul în care am început să pun întrebări, atunci s-a stricat treaba. A început să tremure, să se înroșească, să răspundă în aceeași frază cu trei contradicții, a început să nege, să revină. Ce pot să vă spun e că, din punctul meu de vedere, această doamnă minte într-un hal fără de hal, au fost contraziceri extraordinare între declarațiile lor, ale familiei. În mod clar, și din ce a declarat și din ce rezultă din ce au spus celelalte persoane, această doamnă a aruncat probe, a alerat probe, a distrus probe. Este de văzut dacă cu intenție, obligată, din greșeală. Când am început să pun întrebări, anchetatorii nu au fost încântați deloc. S-a întors tot ce însemnau declarațiile inițiale. Numai prin întrebări succesive mai recunoșteau niște lucruri”.

Avocatul Tonel Pop a spus că s-a încercat ca el să nu poată participa la aceste audieri pentru a pune întrebări.

„Au fost audiați anumiți polițiști și s-a încercat ca eu să nu aflu că sunt audiate și acele persoane. Eu am o cerere aprobată, am spus să fiu chemat și să mi se spună cine vine și s-a încercat să fiu reținut la Caracal. Am aflat, pe surse, că aici se întâmplă lucruri. S-a încercat să nu particip la aceste audieri”, a mărturisit avocatul pentru aceeași sursă.