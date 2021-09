Mărturia șocantă a unei femei căreia i-a murit tatăl de COVID, în timp ce aștepta un pat la ATI. Bărbatul urma să fie vaccinat și cu cea de-a treia doză

O femeie a făcut mărturii șocante. Tatăl acesteia în vârstă de 76 de ani, infectat cu noul coronavirus, s-a stins din viață așteptând un loc liber la Terapie Intensivă. Bărbatul urma în luna octombrie să se vaccineze cu cea de-a treia doză.

Un bărbat în vârstă de 76 de ani, care a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din Craiova, s-a stins din viață în data de 24 septembrie 2021, când aștepta un loc liber la Terapie Intensivă. Bărbatul, în urmă cu șase luni, se vaccinase cu schema completă și urma ca în luna octombrie să îi fie administrată și cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus, arată Gândul.ro.

Fiica bărbatului a spus pentru Gândul.ro ce s-a întâmplat în perioada când tatăl ei a murit, așteptând pat liber la ATI: ”Tatăl meu a decedat pe 24. Am chemat salvarea și mi-a spus atunci că nu este o urgență ca să-l aduc la spital. Testul i-a ieșit pozitiv, l-am adus la ora 02:00 și la ora 07:00 m-au anunțat că a decedat. SMURD-ul a reușit să vină abia după două ore și în cinci ore a și murit”.

Ce scrie în certificatul de deces

De asemenea, bărbatului i-ar fi dispărut și bunurile în spital, printre care acte, telefon și cuponul de pensie. În certificatul de deces, inițial, scria faptul că bărbatul ar fi decedat în urma unui stop cardio-respirator. Apoi, au modificat datele și au scris SARS-CoV-2.

„Îl aduc viu pe picioare și îl iau mort. Mi se spune că nu figurează cu bunuri, și nu vorbim de bani. Sunt lucruri sentimentale. Pe mine mă interesa doar să-i contactez pe prietenii lui și să meargă la înmormântare. A fost un om foarte iubit. În cartier la noi au fost peste 100 de înmormântări cu COVID”, mărturisește femeia.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Craiova a comunicat: ”Ieri ne-am confruntat cu o situaţie fără precedent, nici în valul trei nu am avut o astfel de situaţie, atât de mulţi pacienţi sosiţi în stare gravă şi foarte gravă infectaţi cu SARS CoV-2. Drept urmare, a trebuit să luăm rapid o decizie şi anume aceea de a redeschide Unitatea de Primiri Urgenţe, sectorul vechi, care a fost reabilitat recent. Am făcut recepţia lucrărilor aseară, pe întuneric, dar am reuşit să deschidem acolo sectorul şi să mutăm o parte din pacienţii în stare foarte grav”.

„Pacienţii mutaţi în acest sector, nu am putut muta decât opt, peste acest număr instalaţia de oxigen a UPU nu ar mai fi făcut faţă şi ne-am limitat aici. Toţi aceşti pacienţi beneficiază de îngrijiri în UPU, în cele două sectoare amenajate, amenajate ca nişte secţii de Terapie Intensivă, practic suntem şi sunt ca pe front colegii mei din UPU”, a transmis Laurenţiu Ivanovici.

