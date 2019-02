Mărturii cutremurătoare ale piloților care au văzut OZN-uri. “Ne-am ascuns sub roțile avionului!”

Aparițiile misterioase ale unor obiecte zburătoare neidentificate există. Sunt poze, mărturii, cercetări. Pare din ce în ce mai clar că nu suntem singuri în Univers și ne întâlnim uneori cu niște omuleți mici, de până într-un metru înălțime ce coboară din OZN-uri.

Cei care au avut ocazia să vadă aparatele de zbor spun că lumina degajată de ele este extrem de puternică, aproape orbitoare. Au existat sondaje de opinie în mai toate țările lumii pe acest subiect. Rezultatele arată că peste jumătate din populația lumii crede în acest lucru, iar 5% dintre cei întrebați susțin că i-au văzut pe extratereștrii.

Mărturii există și la noi în țară, iar cele mai multe experiențe au fost trăite de piloți. Mihai Bărbuțiu a povestit câteva experiențe trăite personal.

”Într-o seară am primit alarmă să mergem la stație. Stația e un punct de conducere a zborului, se găsește aproape de pista de aterizare. M-am dus la stație și am auzit că a decolat un coleg de al meu de la Craiova. Noi am văzut din partea de la Deveselu, dinspre calea ferată că e un obiect zbuător, care vine spre punctul meu de comandă. Noi ne-am ascuns sub roțile avionului. Am văzut o lumină circulară, era o luminozitate extrem de mare, se vedea și firul de iarbă”, a spus Mihai Bărbuțiu, conform antena3.ro.