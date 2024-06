Mărturisiri crunte făcute de Daniel Balaș după episodul violent de pe litoral. Ce s-a întâmplat, de fapt, între fostul preot și bătăușii care l-au băgat în spital: ”Prostia mea a fost că…”

Scene de groază pentru Daniel Balaș! Fostul preot a povestit că se afla pe Bulevardul Mamaia, în miez de noapte, atunci când a fost abordat de doi indivizi. Aceștia l-au bătut crunt, provocându-i 3 facturi grave. Mai mult decât atât, bărbatul se află în spital și urmează să ajungă pe masa de operație. Marcat de episodul violent prin care a trecut, acesta a făcut mărturisiri terifiante.

Daniel Balaș a devenit cunoscut în mediul online pentru sfaturile prețioase pe care le oferă și subiectele despre spiritualitate pe care le abordează. Acesta a fost preot, însă a renunțat la îmbrăcămintea sfântă. Totuși, nu și-a pierdut credința în Dumnezeu și se îndreaptă către el chiar și în momentele grele din viață.

Citește și: DANIEL, UN ROMAN DE 29 DE ANI, A PRODUS HAOS ÎN MAREA BRITANIE. ȘI-A ÎNJUNGHIAT FĂRĂ MILĂ FOSTA IUBITĂ, GRAVIDĂ

Scenele violente au avut loc în urmă cu doar câteva, însă abia acum Daniel Balaș și-a făcut curaj și a povestit despre calvarul prin care a trecut. Fostul preot a fost bătut cu bestialitate de doi indivizi care l-au abordat în trafic. Bărbatul nu și-a dat seama ce urmează să se întâmple și a oprit pentru a sta de vorbă cu ei. Este înfiorător ce a urmat. Victima a povestit totul cu lux de amănunte.

„Indiferent de ce se va întâmpla voi rămâne același Daniel Balaș, sincer, direct și transparent cu voi.(…) Azi noapte, în jurul orelor 23, în timp ce mă plimbam cu mașina pe Bulevardul Mamaia, sensul de mers către stațiunea Mamaia, am fost ‘fleșuit’ și claxonat.

În momentul când s-a fluidizat traficul am revenit pe prima bandă. Atunci cei din mașină au strigat. Prostia mea a fost că am tras pe dreapta. Am tras pe dreapta și în momentul când m-am dat jos din mașină s-au năpustit asupra mea, șoferul m-a împins, la un moment dat, cel din dreapta, ca și cum l-a tras pe șofer deoparte și m-a plesnit pe mine.

După ce mi-a dat primul pumn a început o ploaie de pumni. (…) Nu am avut niciodată altercații cu acest individ, nu-l cunosc personal, aseară a fost primul contact vizual cu el. Nu știu ce să cred, au fost puși, au avut ciudă pe mine datorită faimei, datorită aprecierilor pe care le primesc în mediul online.”, a povestit Daniel Balaș pe Facebook.