Mărturisiri exclusive despre cei doi frați morți în incendiul de la Ferma Dacilor. „A vrut să doarmă la mansardă”

Durere fără margini și-n lumea fotbalului, după ce doi juniori extrem de talentați, frații Luca (16 ani) și Petre (11 ani) Ene, și-au pierdut viața în urma incendiului de la Ferma Dacilor. Mezinul a fost găsit lângă ușă, în brațele tatălui, care se întorsese să-și salveze copiii. Acesta se afla în mansardă în momentul incendiului, puștiul dorind să doarmă în aceeași camera cu copilul patronului, cu care era foarte bun prieten. CANCAN.RO are toate amănuntele.

O întreagă familie a fost distrusă în urma incendiului devastator de la Ferma Dacilor. Au mai rămas în viață doar mama și unul dintre cei trei fii ai săi, Matei, ambii cu sufletele pustiite de durere și cu răni ce nu se vor vindeca vreodată. Visul celorlalți doi băieți, Luca și Petre, de a deveni fotbaliști, s-a transformat în scrum, odată cu tragicul eveniment ce le-a curmat viața.

„A vrut să doarmă cu prietenul lui”

Petre, mezinul familie, născut în anul 2012, dormea la mansard, în dimineața incendiului. A fost dorința lui de a sta în aceeași camera cu băiatul patronului, cu care era bun prieten. Niciunul nu au mai avut vreo șansă de a scăpa de flăcările ce au mistuit totul în cale. Tatăl micuțului, care-și iubea copiii maim ult ca orice, sa-a întors în foc, după ei, pentru a-I salva. Și Pif, cum era poreclit de prieteni, și-a pierdut însă viața, alături de doi dintre fiii săi.

„Tatăl a fost găsit lângă ușă, cu Petre în brațe. Copilul era la mansardă, pentru că a vrut să doarmă în camera cu fiul patronului, a cărui aniversare era. Erau buni prieteni. Se întâlneau des la Ferma Dacilor. Celălalt băiat, Luca, reușise să iasă din clădire, dar s-a întors după tatăl și fratele lui”, a povestit cu lacrimi în ochi o persoană apropiată familiei.

Citește și: CE S-A ÎNTÂMPLAT LA FERMA DACILOR CU DOAR CÂTEVA ORE ÎNAINTE DE IZBUCNIREA INCENDIULUI! EL ESTE BĂNUIT CĂ I-A ARS DE VII

„M-a luat în brațe”

Petre era un copil foarte ambițios și talentat, la fel ca și frații lui. Toți trei au început fotbalul la clubul Tandem, de unde au ajuns la Prosport Academy, împreună cu Ionuț Bîclea, primul antrenor al micuțului. Mezinul a fost transferat apoi la New Stars, academia lui Petre Marin și Sorin Ghionea, iar gemenii la CSA Steaua.

Vezi și FIUL PATRONULUI DE LA FERMA DACILOR A MURIT ÎN INCENDIU. BĂIATUL ERA SPORTIV, ERA LEGITIMAT LA HOCHEI ÎN GALAȚI

Primul antrenor al lui Petre s-a întâlnit cu acesta cu doar câteva zile înaintea tragediei.

„Am fost invitat de New Stars la petrecerea de final de an. Am fost să-mi revăd toți leuții, de la grupa de 2012. Așa le spuneam. Primul cu care m-am întâlnit a fost chiar Petre. Mi-a spus că tot leu a rămas și că nu v-a renunța niciodată și m-a luat în brațe. Glumeam cu el și îi ziceam ofticosul. Pentru că era foarte ofticos.

Este greu să exprim în cuvinte ceea ce simt”, a mărturisit Ionuț Bîclea, primul antrenor al lui Petre, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.