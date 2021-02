Cătălin Măruță, la prima apariție în platoul emisiunii pe care o prezintă, a avut-o invitată pe Laura Cosoi, buna lui prietenă care și-a pierdut tatăl în noiembrie, anul trecut, bolnav fiind de COVID-19. Actrița a povestit, cu lacrimi în ochi, drama prin care a trecut. La un moment dat, și Măruță a intervenit, povestind ce i s-a întâmplat când și el era bolnav și se afla în izolare, la propria locuință.

Cătălin Măruță a ascultat, emoționat, povestea cutremurătoare a Laurei Cosoi care, printre lacrimi, a dezvăluit cum au fost ultimele momente din viața părintelui ei, care s-a prăpădit din cauza coronavirusului. Ascultând șirul povestirii, Măruță a intervenit când Laura a vorbit despre cum văd unii oameni boala COVID-19. ”Nu mi-a venit să cred, dar am primit unele mesaje. Cineva mi-a spus: bine, mă, Măruță, și tu? Chiar așa? Și m-au acuzat că nu ar fi adevărat… Mulți nu cred că există Covid. Dar uite, și eu, și tu am trecut prin asta”, a spus Cătălin Măruță. (CITEȘTE ȘI: INTRARE SPECTACULOASĂ A LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ ÎN PLATOUL PRO TV: ”M-AM ÎNTOOOOORS, YES, YES, YES!” GALERIE FOTO)

Măruță și-a făcut cruce! Ce a putut să-i spună un apropiat când era bolnav de COVID-19: ”Bine, mă, chiar așa?!”

Cătălin Măruță și-a suspendat pentru două săptămâni emisiunea de pe Pro TV, după ce a fost testat pozitiv la testul COVID. La scurt timp, s-a îmbolnăvit și Andra, soția lui, apoi cei doi copii, micuța Eva prima și David. Cei patru au avut, însă, o formă ușoară a bolii, astfel că au traversat cu bine perioada. (NU RATA: POVESTEA TULBURĂTOARE A CONCURENTEI LUI MĂRUȚĂ! ABANDONATĂ PRINTR-UN ANUNȚ PE STÂLP: ”DAU COPIL IUBITORILOR DE COPII!”)

Cătălin Măruță și familia lui nu s-au plictisit deloc în acea perioadă. Chiar posta, spre final, o fotografie în care ține în mână niște baloane și anunță că la ei în familie e sărbătoare în fiecare zi. ”Ziua Copilului e în fiecare zi la noi acasă! Și sărbătorim cu toții, să nu fie nimeni supărat!”, a scris Măruță. Tot el a mai povestit, anterior, ce se întâmplă în locuința lui în afara momentelor în care supervizează emisiunea lui pe care o încredințează, în fiecare zi, unui nou cuplu de vedete. De luni, Măruță a revenit în studio.