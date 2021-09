Matilda Pascal Cojocărița, în doliu după ce fostul soț și tatăl copilului ei a murit

Matilda Pascal Cojocărița este în doliu după ce fostul ei soț și tatăl copilului ei a murit.

Aceasta a anunțat această dimineață pe pagina sa de socializare că fostul ei partener de viață a încetat din viață.

Ioan Cojocărița, tatăl fiului ei, Alin Pascal, a murit, iar interpreta de muzică populară a publicat o fotografie alături de el și fiul lor.

”Ai fost OMUL cu care am petrecut anii tinereții, 13 la numar , cu care am început viața de familie, OMUL care mi-a daruit cel mai frumos și scump cadou de pe pamant , pe Alin , copilul nostru. Am ramas într-o frumoasa relație de prietenie pe viață”, a scris ea pe Facebook.

Artista de muzică populară a declarat că au fost mereu o familie, deși s-au despărțit după 13 ani de căsnicie.

„De data aceasta soarta a fost mult mai crudă și ne-a desparțit pentru totdeauna …ne-ai părăsit! Nu ne ramane decât să ne rugam pentru sufletul tau nobil ! Drum lin catre stele Jane ! Dumnezeu să te ierte și să-ți odihnească sufletul în pace !”, este mesajul postat pe Facebook de artistă.