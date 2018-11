Medicii au stabilit! Cine are voie să-l viziteze pe Florin Busuioc la spital. Care este starea de sănătate a actorului

Florin Busuioc a suferit, marţi seară, trei infarcte după un spectacol pe care l-a susținut la Craiova, pe scena Filarmonicii Oltenia. La fața locului a fost chemat un echipaj SMURD, care l-a resuscitat pe actor minute bune, după care l-a transportat la spitalul din oraș.

Ajuns în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Craiova, Florin Busuioc a fost operat de medicii Paul Traşcă și Eugen Ţieranu, ultimul fiind rezident. Vedetei PRO TV i s-a montat un stent. Ulterior, s-a luat decizia ca actorul să fie transportat la București, cu un elicopter SMURD. Aeronava a aterizat miercuri după-amiază în Capitală, la Detașamentul de Pompieri Morarilor, iar Busu a fost internat la Institutul „C.C. Iliescu”, din cadrul Spitalului Fundeni.

În prezent, Florin Busuioc este în stare stabilă. Totuși, medicii sunt rezervați și susțin că situația actorului este, în continuare, dificilă, iar perioada de refacere va fi una grea și de lungă durată. În ultimele zile, artistul a fost vizitat de familie și apropiați. Doctorii au precizat, totuși, că în jurul lui “Busu” nu trebuie să fie deloc agitație pentru că acesta are nevoie de liniște. Medicii au stabilit, într-un final, ca actorul să fie vizitat doar de membrii familiei, timp de câteva minute.

Florin Busuioc a debutat în televiziune în 1996

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, din judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Deși visul de a deveni actor l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010 a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008, i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr..