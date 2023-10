Medicul Cornel Petreanu a murit în accident rutier, pe DN1. Era anchetat în dosarul șpăgii de la spitalul „Marius Nasta” din București

Medicul Cornel Petreanu, care activa la Institutul „Marius Nasta”, a murit într-un accident rutier, pe DN1, în această dimineață. Incidentul tragic a avut loc în jurul orei 09:40, în zona Otopeni. Medicul era anchetat în dosarul șpăgii de la spitalul „Marius Nasta” din București. Detaliile se află mai jos, în articol.

Un accident mortal a avut loc în această dimineață, în jurul orei 09:40, în zona Otopeni, pe DN1. La kilometrul 18, un autoturism a intrat în coliziune cu structura pasajului căii ferate, pe partea dreaptă. Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul persoanei care se afla la volan.

Potrivit informațiilor, bărbatul care și-a pierdut viața în accidentul rutier este medicul Cornel Petreanu, de la Institutul „Marius Nasta” din București. Doctorul era anchetat în dosarul șpăgii de la unitatea medicală din Capitală. Oamenii legii iau în calcul mai multe ipoteze, la momentul actual. Trupul a fost ridicat de medicii legiști.

„La data de 8 octombrie a.c., în jurul orei 9:40, polițiștii orașului Otopeni au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN1, la km 18, s-a produs un accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane.

La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din Otopeni și ai Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, iar din primele verificări au constatat faptul că, un bărbat, în timp ce conducea un autovehicul pe DN1, în zona km 18, ar fi intrat în coliziune cu structura pasajului căii ferate, aflată de pe partea dreaptă a direcției de deplasare.

La fața locului s-a deplasat un echipaj medical care a declarat decesul bărbatului respectiv. A fost anunțat Serviciul de Medicină Legală Ilfov, care urmează să se deplaseze la fața locului, în vederea activităților din competență. Polițiștii Serviciului Rutier efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitatea situației de față de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, transmite IPJ Ilfov într-un comunicat.

Medicul Cornel Petreanu, vizat în dosarul șpăgilor de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală

Potrivit informațiilor, medicul Cornel Petreanu se afla pe sensul de mers către Ploiești. Înainte de accidentul tragic de pe DN1, bărbatul ar fi mers la o biserică, potrivit Stirile Pro TV.

În luna septembrie a acestui an, doi medici de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală, Cornel Petreanu și Cristian Paleru, au fost arestați preventiv, după ce au fost acuzați că luau mită de la pacienți. Medicul Cornel Petreanu s-ar fi aflat sub control judiciar. Alți șase medici ai unității medicale au fost plasați sub control judiciar.

Numele medicului Cornel Petreanu apare în dosarul cu șpaga de zeci de mii de euro, iar procurorii au descoperit că atât el, cât și medicul Cristian Paleru aveau propria „caracatiță” – medici rezidenți și anesteziști. Potrivit informațiilor, pacienții cărora le cereau bani și nu dispuneau de ei îi punea să le de aducă cupoane de pensie sau sticle cu băutură scumpă. Nelegiuirile au fost descoperite anul trecut, când un pacient i-a denunțat.

În urma perchezițiilor, în casa medicului Cornel Petreanu s-au descoperit 50.000 de euro. Atunc, s-a instituit măsura sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile. De asemenea, s-a pus poprire pe sumele din conturile bancare.

