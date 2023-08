Mega-țeapa la care sunt expuși românii, care caută produse la prețuri mici. Atenție mare la linkurile pe care le accesați pe internet

Românii sunt expuși unei noi înșelătorii. De data aceasta este vorba despre o promoție lansată de Samsonite, unul dintre cei mai mari retaileri de trolere și genți de călătorie din Europa.

Astfel, noua escrocherie le prezintă internauților o așa-zisă strategie promoțională a companiei Samsonite. Românii sunt anunțați că toate sucursalele companiei din Europa de Est se vor închide, motiv pentru care firma pune la vânzare 20.000 de valize la prețul de doar 9.88 lei, pentru țara noastră fiind disponibile doar 1.000 de produse.

Noua metoda de înșelătorie la care sunt expuși românii

Internauții sunt îndemnați să urmeze câțiva pași. Să răspundă la un chestionar, să completeze datele, urmând ca produsul să fie livrat prin curier. Clienților li se va percepe o taxă de 10 lei și după câteva zile vor primi un telefon de la managerul companiei pentru a confirma adresa de livrare. Totodată, internauții sunt avertizați că plata nu se poate face cash, motivul fiind că promoția se desfășoară doar online.

”Locuiți în Rоmânia? Samsоnіte, care își închide sucursalele din Europa de Est, vinde 20.000 de valize rămase la doar 9,88 LEI . Datorită unei noi strategii promоționale, fiecare român poate primi astăzi una dintre cele 1.000 de valize Răspunde la chestionar, completează datele și primește livrarea. Click pentru a afla mai multe ” , se arată în mesajele online.

Ca totul să fie cât mai credibil, escrocii au folosit conturi false ale presupușilor clienți și au confirmat faptul că ”oferta” este cât se poate de reală. Mai mult de atât, chiar au publicat fotografii cu valizele cumpărate la doar 9,88 lei: ”Este adevărat? A încercat cineva să comande?”, este mesajul capcană prin care escrocii încep să ofere detalii despre veridicitatea campaniei.

”Am comandat, aștept livrarea. Prietenul meu a primit valiza ieri/ Chiar funcționează. Săptămâna trecută am primit-o pe cea galbenă, de o calitate excelentă, îmi doream una de mult timp/ Samsonite, ofertă fantastică. Cu siguranță voi comanda/ În sfârșit, mi-am luat valiza. Am așteptat aproape o săptămână, dat tot am fost surprinsă că am plătit doar 9.88 lei. Păcat că se poate comanda doar o singură bucată/ Sunt șocată că am primit o astfel de valiză cu doar 10 lei. Soțul meu a spus că a învvățat să economisească/ Am completat chestionarul, am răspuns la sondaj. Este la fel ca la orice achiziție online/ Am comandat. Este adevărat. Încă sunt șocat. Azi am primit valiza prin curier”, sunt doar o parte dintre comentariile prin care hoții încearcă să dovedească veridicitatea ofertei Samsonite.