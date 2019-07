Mesaj emoţionant pentru Sorina, fetiţa din Baia de Aramă: ”Te rugăm să ne ierți pentru durerea pe care o ai în suflet”

Au apărut mesaje emoţionante pe pagina de socializare unde Sorina, fetiţa adoptată în SUA, este susţinută de mii de oameni. După ce ieri, magistraţii Curţii de Apel Craiova au decis ca aceasta să rămână definitiv la familia adoptivă, sute de mesaje au curs pe reţeaua de socializare.

Cazul Sorinei, fetița adoptată în SUA, i-a impresionat pe toți cei care urmărit fiecare detaliu al acestui scenariu tulburător. Iar oamenii și-au spus părerea în mediul online, transmkițându-i Sorinei gândurile lor.

“Sorina te implorăm să ne ierți! Pentru că nu am reuşit să te luăm din mâinele Săcărinilor. Te rugăm să ne ierți pentru că mulți din țara asta sunt vânduți şi cumpărați. Te rugăm să ne ierți pentru tot ceea ce nu am putut face pentru tine. Te rugăm să ne ierți pentru că suntem un stat de…. Te implorăm să ne ierți pentru că nu am reuşit să fii lângă familia ta adevărată care şi-aR da şi sufletul din ei doar să te ştie bine. Te rugăm să ne ierți pentru că în România “banul” contează , nu dorința ta. Te rugăm să ne ierți pentru durerea care o ai in suflet, în inimă, departe de “Mami” “Tati” “Naşa” şi “Andreea”.

Familia te va aşteapta cu lacrimi în ochi

”Te implorăm să ne ierți pentru că pur şi simplu nu am făcut nimic pentru tine. Pentru prima dată în viață blestem ziua în care m-am născut în România. De acum înainte trăim cu ” Speranța” că vei fi fată deşteaptă şi că într-o bună zi te vei întoarce tu singură lângă familia care întotdeauna te va aşteapta cu lacrimi în ochi şi cu brațele deschise. Niciodată nu mi-am pierdut încrederea în Dumnezeu şi vreau să fiu cu sufletul şi inima impăcată că vei fi bine, sănătoasă şi cuminte cum ți-a zis “Naşa”. Dumnezeu să te ocrotească de tot răul de pe fața pământului, să fie cu tine întotdeauna la fiecare pas în viața ta, şi pentru noi eşti ceva de neuitat chiar dacă ai 8 anişori ne-ai arătat că dacă vrei cu adevărat te poți lupta cu o țară intreagă deşi mulți dintre noi nau avut curajul ăsta. Pentru tot ce ai tras, din toată inima te implor să ne ierț, iartă-ne pentru că oamenii noştri nu s-au pus în situația ta, iartă-ne pentru că nu au fost “TARI” ca tine să se lupte pentru tine, iartă-ne pentru că majoritatea au stat cu mâinele în “sân”, este unul dintre mesajele emoţionante.