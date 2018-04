Toată lumea schimbă mesaje și felicitări de Paști pe rețelele sociale, ca de altfel la orice sărbătoare de la noi, dar există și lucruri care sub nici o formă nu ar trebuie să fie postate. Nu este vorba aici neapărat despre morala creștină, ci mai degrabă despre siguranța personală și a familiei. Iată care sunt recomandările polițiștilor.

Deși poți simți tentația să postezi informații personale pe Facebook, de Paști, pentru a fi văzute de prietenii din listă, există și date pe care nu ar trebui să le divulgi, recomandă poliţiştii. Iată care este lista postărilor ”interzise”, realizată de Opinia Timișoarei.

Plecarea de acasă

Unul dintre mesajele pe care nu este recomandat să le postezi pe Facebook este că pleci de acasă. Informația că îți lași casă nesupravegheată le-ar putea da idei hoților.

Locul în care te afli

Un alt aspect pe care trebuie să îl ai în vedere de sărbători, astfel încât să eviți jafurile, este publicarea locației în care te afli.

De exemplu, dacă îți postezi locația, odată cu o imagine surprinsă într-o altă țară, este un indiciu pentru infractori că nu ar fi prinși dacă ar intră prin efracție în casă ta.

Petrecerea timpului singur(ă)

Un mesaj postat pe Facebook în care divulgi că îți petreci timpul singur(ă) acasă poate atrage infractori, care te-ar putea consideră o țintă ușoară.

Identificarea prietenilor

Ti s-ar putea parea distractiv sa postezi o imagine surprinsa la colindat, cu prietenii, sau o fotografie cu rudele care au venit in vizita. Insa este recomandat sa iti intrebi prietenii daca sunt de acord sa postezi o informatie care le-ar putea dezvalui locatia, ca sa nu ii transformi in tinte pentru infractori.

Iar pentru ca sarbatorile sa fie unele sigure, politistii recomanda ca, atunci cand plecati de acasa, sa va asigurati ca ati inchis bine usa de la locuinta, dar si geamurile, sa nu lasati bilete in usa prin care sa anuntati ca sunteti plecati.

Grija mare si daca in perioada sarbatorilor circulati cu mijloacele de transport in comun. Nu va tineti geanta sau bagajul la spate si evitati inghesuiala.