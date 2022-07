Mesajul unei mămici care a devenit viral pe internet: ”Fetița mea de 1 an și 9 luni, pe care încă o alăptez, a supt de la vecina mea. Problema e că vecina e vaccinată din timpul sarcinii”

Un mesaj postat de o mămică pe rețelele de socializare a stârnit un val de reacții neașteptate din partea utilizatorilor. Tânăra își alăptează fetița în vârstă de un an și nouă luni, iar, într-o zi, micuța ar fi fost alăptată de către o vecină, mămică și ea la rândul ei. Internauta este îngrijorată, pentru că, susține ea, vecina este vaccinată. Ce reacții au avut internauții?

Pe rețelele de socializare, mesajul unei mămici a devenit viral. Tânăra, care are o fetiță în vârstă de un an și nouă luni, susține că micuța ei ar fi fost alăptată de către o vecină. Ce i-ar fi stârnit, de fapt, îngrijorare persoanei respectivă este că vecina ar fi vaccinată. Ca într-un film de acțiune, mămica, revoltată de acest fapt, a „smuls-o” pe cea mică de la pieptul vecinei. Apoi, a dus-o la biserică să o împărtășească. Totuși, această postare ridică câteva semne de întrebare în rândul utilizatorilor platformei Facebook, întrebându-se dacă nu, cumva, este o glumă. Mai mult decât atât, anumite cuvinte din mesaj sunt scrise greșit.

„Bună ziua! Ieri, fetița mea de 1 an și 9 luni, pe care încă o alăptez, a supt de la vecina mea care și ea alăptează o fetiță de 3 luni. Problema e că vecina mea e vaccinată din timpul sarcinii. Într-o clipă de neatenție, fetița mea a supt câțiva stropi din sânul vecinei, care o alăpta pe cea mică. Iar eu, când am văzut, am tras-o imediat. M-am cam speriat puțin, știu că prostiile din vaccin se transmit și prin lapte. Deși faptul e consumat, am motive de îngrijorare? Azi am fost cu ea la biserică și am împărtășit-o!”, este mesajul care a stârnit un val de reacții pe internet.

Ce reacții au avut utilizatorii?

Evident, acest mesaj a stârnit și un val de reacții din partea utilizatorilor. Pe rețelele de socializare, utilizatorii fie au fost ironici, fie au luat în serios postarea. Cert este că nu se știe dacă lucrurile s-au întâmplat în modul în care utilizatorul a povestit.

”Nu știu ce e mai de râs/plâns: că «într-o clipă de neatenție, fetița mea a supt câțiva stropi din sânul vecinei» ori că a fost și a împărtășit-o pentru a o «proteja» de «vaxin»”, ”Doamne ferește! Maslul Sfântului Vasile trebuie făcut! 😳 Dar cum o fi fost alăptată din greșeală? Cea mică nu era instruită de mamă? Doamna vaccinată de ce stătea cu sânii goi pe lângă gura flămândă a copilei? Eu mai propun ca mama să fie decăzută din drepturile părintești pentru neglijență, iar doamna vaccinată… să i se facă public profilul! A naibii cu tentațiile ei!”, ”Noroc că a împărtașit-o cu lingura aia sfântă din care beau toți, să înlăture orice urmă de vaccin”, ”Eu cred că e la mișto postarea, a scris greșit doar cuvintele cheie🤔”, sunt o parte din comentarii.

