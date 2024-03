Meseria surprinzătoare pe care şi-ar fi dorit să o aibă Jador: „Chiar dacă mă făceam, eu tot cântam”

Jador a împărtășit în detaliu cum s-a dedicat școlii încă de la vârsta fragedă, fiind unul dintre cei mai buni elevi la matematică în școală. Fie că era o zi frumoasă sau nu, mergea pe jos aproximativ 20 de minute zilnic către școală. Nu s-a mulțumit doar cu perioada de școală primară și gimnazială sau cu liceul, ci și-a continuat studiile la facultate. Chiar dacă a fost mereu pasionat de muzică încă din copilărie, nu a exclude posibilitatea de a urma o carieră în alt domeniu. Mai exact, dorea să devină profesor universitar, în cazul în care nu avea succes în muzică.

„Pe mine mama mea nu m-a dus niciodată la școală. Venea în prima zi, când era începutul anului, că trebuia să vină. Mă duceam pe jos zilnic, mergeam vreo 15-20 de minute. Urcam un deal și era acolo școala. Eram cel mai bun la școală. Era un băiețaș și apoi eu, bro. Am terminat ASE-ul și masterul în comunicare. Am vrut să mă fac profesor universitar și am devenit cunoscut. Mi-a ieșit cu muzica. Chiar dacă mă făceam profesor universitar, eu tot cântam, și tot manele”, a dezvăluit Jador în podcast-ul lui Jorge.