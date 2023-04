Anca Maftei, invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a vorbim despre modalitatea prin care ne-am putea vindeca, dar și despre cum ar trebui să folosim instrumentele benefice pentru transformarea și apropierea de lumină. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre psihoterapeut și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Conform spuselor Ancăi Maftei din cadrul interviului, e necesar să renunțăm la ideea de vindecare, iar asta pentru să suntem deja perfecți fiind construiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Printre instrumentele de transformare se numără și încrederea, iar psihoterapeutului a explicat, în discuția avută cu directorul editorial al Grupului Gândul, cum o putem folosi pentru a facilita apropierea de lumină.

Adrian Artene: Ascult foarte multe alte opinii care spun că trebuie să lucrăm toată viața cu noi să ne însănătoșim. Cum reușim în șase luni? Ce propui?

Anca Maftei: Propun să renunțăm la ideea de vindecare. Suntem deja perfecți, suntem deja construiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce avem noi de făcut este să parcurgem niște lecții. Într-adevăr, boala vine ca șansă pentru noi la nivel sufletesc și atunci orice simptom, orice aspect pe care-l întâlnesc în ființa mea sau în alți oameni, nu este acolo decât din iubire.

Adrian Artene: Capătă totul sens. Susțineai că suntem și, de altfel, am credința aceasta că suntem unul cu Dumnezeu. Nu avem cum să fim imperfecți dacă suntem unul cu Dumnezeu. Suntem perfecți. Doar că trebuie să folosim acest instrument al iubirii pe care de foarte multe ori îl lăsăm deoparte și nu înțelegem importanța iubirii.

Anca Maftei: Toate calitățile sinelui. Asta folosim ca instrumente pentru vindecare. Care sunt? Încrederea, de exemplu. Am încredere că mă pot transforma, mă pot apropia de lumină. Am încredere că mă pot vindeca, am încredere că sunt sănătos, că ființa mea are tot ceea ce-i trebuie în interiorul ei ca să poată produce această transformare și da, odată ce am această încredere, voi atrage în jurul meu inclusiv medicii potriviți, terapeuții potriviți, oamenii potriviți. În viziunea asta a constelațiilor noi nu excludem nimic. Dăm un loc la tot ceea ce este și atunci, din această atitudine de a da un loc la tot ceea ce este, apar tot felul de lucruri extraordinare pentru noi toți.

