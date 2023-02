Metoda „Moștenirea” 2023. Cum încearcă șarlatanii să te lase fără bani: „Sunt domnul Binbasgil Hakan și…”

Escrocii din mediul online nu ratează nicio ocazie de a face bani, profitând chiar și de tragedii pentru a găsi victime. Ultima metodă folosită de ei se numește „Moștenirea” și constă într-un scenariu parcă desprins din filme.

Escrocii se vor folosi de metoda „Moștenirea” pentru a trimite mail-uri false

Mai mulți oameni au primit mail-uri în această perioadă prin intermediul cărora sunt înștiințați că o bancă din Istanbul este în căutarea moștenitorului unui milionar în dolari, care a decedat după ce a contractat virusul Covid-19. Persoanelor contactate li se propune o ofertă incredibilă, mai exact jumătate din bani contra unui preț de nimic, reprezentat chiar de datele personale ale acestora.

Tot ce trebuie să facă cei care primesc mail-ul, este să transmită un răspuns către o adresă de e-mail pusă la dispoziție de hoți. Mesajele sunt generate automat, dar sunt personalizate în așa fel încât să conțină numele potențialelor victime.

„Vă scriu cu un traducător de limbi. Am căutat pe cineva cu acest nume de familie, Mariana. Așa că atunci când am văzut profilul tău pe Facebook, am decis să te adaug și să-ți scriu acest mesaj pentru a vedea cum ne putem ajuta mai bine reciproc.

Sunt domnul Binbasgil Hakan, un ofițer de bancă aici, în Istanbul, Turcia, cu ISBANKASI. Cred că este dorința lui Dumnezeu să te găsesc acum. Am o discuție importantă de afaceri pe care vreau să o împărtășesc cu tine. Și cred că vei fi interesat pentru că are legătură cu numele/naționalitatea ta și vei beneficia de ea.

Regretatul domn Adrián Mariana, cetățean al țării sale care s-a dedicat afacerii cu aur aici, la Istanbul. A avut în banca mea în 2012 un depozit la termen pe 108 luni calendaristice, în valoare de 9.500.000,00 USD (nouă milioane cinci sute de dolari SUA).

Data scadentă pentru acest depozit a fost anul trecut. Din păcate, Adrián Mariana s-a numărat printre victimele pe 30 aprilie din cauza pandemiei de Covid 19 în provincia Ankara din Turcia. Conducerea băncii mele nu a aflat încă de moartea lui, știam pentru că eram ofițer de cont.

Nu a menționat nici rude apropiate/moștenitori la deschiderea contului, nu era căsătorit și nu s-au găsit rude. Săptămâna trecută, conducerea băncii mele a avut o întâlnire pentru un exercițiu de verificare bancară pentru a nota conturile de depozit inactive și abandonate.

Știu că acest lucru se va întâmpla și de aceea am căutat o modalitate de a gestiona situația. Deoarece dacă managerul meu de bancă află despre moartea sa, banca va deturna fondurile pentru a fi împărțite de directorii lor superiori. Deci nu vreau să se întâmple asta.

Așa că… când am văzut detaliile tale, m-am bucurat. Acum caut cooperarea dvs. pentru a vă prezenta ca rudă apropiată/moștenitor al contului. Deoarece aveți același nume de familie și naționalitate cu care sediul meu bancar vă va elibera contul prin ajutorul meu. Nu există niciun risc implicat. Tranzacția va fi executată în baza unui acord legitim care vă va proteja de orice încălcare a legii.

Este mai bine să pretindem banii decât să le permitem Directorilor Băncii să-i scoată și să-i împartă între ei. Nu sunt o persoană lacomă, așa că sugerez să împărțim fondurile, 50/50 pentru tine și, respectiv, pentru mine.

Spuneți-mi părerea dvs. și vă rog să tratați aceste informații în mod confidențial. Vă voi oferi mai multe detalii după ce voi primi răspunsul dumneavoastră urgent prin adresa mea personală de e-mail de mai jos. E-mail: [email protected]” este mesajul pe care escrocii îl transmit, potrivit replicaonline.ro.

Oamenii sunt avertizați să nu acceseze astfel de link-uri!

Chiar dacă totul pare a fi desprins din filmele de comedie, totul este cât se poate de serios. Oamenii care întâmpină astfel de situații nu ar trebui să acceseze link-urile de acest gen, întrucât ele ar putea fi folosite pentru a intra în posesia datelor personale ale utilizatorului. Tehnica „Moștenirea” este una dintre cele mai noi tehnici de furt ale momentului, iar șarlatanii consideră că victimele nu vor avea urmă de îndoială și le vor cădea în plasă, reușind astfel, să se îmbogățească.