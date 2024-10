Îl mai țineți minte pe Giuliano Stroe, supranumit ”Micul Hercule”? Cel care cu o forță impresionantă, la doar 5 ani, a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai puternic copil din lume. Deși pasiunea pentru sport a rămas, Giuliano a renunțat la gimnastică și acrobațiile care l-au făcut faimos. Acum, tânărul are 20 de ani și face performanță într-un alt sport care nu este deloc ușor. Practică boxul, iar recent s-a accidentat atât de rău, încât a fost la un pas de o tragedie! CANCAN are toate detaliile!

De-a lungul timpului, părinții lui Giuliano au fost criticați de unii pentru regimul strict de antrenament impus de la o vârstă fragedă, mulți susținând că acest tip de activitate ar putea pune prea multă presiune asupra unui copil. Cu toate acestea, familia a declarat că Giuliano s-a bucurat mereu de antrenamente și nu a fost forțat.

Așa se face că băiețelul plin de mușchi, care a ajuns subiectul multor discuții controversate atunci când a devenit celebru, a ajuns acum un adolescent în toată regula, dezvoltat armonios, cu aceeași disciplină în sport și program riguros de antrenamente. Nu mai face însă culturism, ci s-a apucat de box!

O face la un nivel profesionist, iar multe dintre antrenamente le desfășoară sub îndrumarea unui antrenor renumit. Este vorba despre Ben Day, un fost boxer celebru din Australia, cunoscut pentru stilul său de luptă energic și agresiv în ring.

”Giuliano a ajuns cu ambulanța la Spitalul din Slatina de aproximativ două ore și nici până la ora asta nu l-au cusut. Pentru că are o tăietură largă și profundă la încheietura mâinii drepte a pierdut o jumătate de litru de sânge, până am ajuns eu acasă, copiii nu au știut ce trebuie să facă . Asta este țara și oamenii pe care îi dorim împrejurul nostru, oare!? I-au pus doar un pansament și atât. Iar acum stă în curtea spitalului. România nu are spitale la comună! Termină studenții facultatea și se duc sa muncească în afară în fabrică, pentru că statul sponsorizează războaiele, și nu necesarul și nevoile oamenilor”, susține tatăl sportivului, Iulian Stroe.

”Micul Hercule”, un român de Cartea Recordurilor!

La vârsta de 5 ani, Giuliano a intrat în Cartea Recordurilor Guinness, stabilind un record mondial pentru cei mai mulți pași pe mâini cu o greutate atașată picioarelor. Acest record a avut un impact semnificativ asupra carierei lui, deoarece l-a plasat în atenția publicului internațional. Datorită acestui record, a fost recunoscut ca „cel mai puternic copil din lume” la acea vreme.

Ulterior, Giuliano și familia sa s-au mutat în Italia, unde talentul său deosebit a continuat să atragă atenția. A fost invitat la mai multe emisiuni de televiziune din Italia, inclusiv la show-uri precum „Lo Show dei Record”, o emisiune dedicată performanțelor excepționale și recordurilor. Acolo, Giuliano a impresionat publicul cu demonstrațiile sale de forță și echilibru.

În cadrul emisiunii, a realizat mersul pe mâini cu greutăți și alte acrobații impresionante, câștigând admirația publicului și a celor din jur. Videoclipurile sale din acele momente au devenit virale, atrăgând milioane de vizualizări pe platforme precum YouTube.

