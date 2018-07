Micuțul prinț Carol Ferdinand, operat de urgență în Veneția, după un accident suferit în vacanță

Plecați în Veneția, în vacanța de vară, pentru celebrarea zilei de naștere a unor prieteni din afara țării, Prințul Paul și Prințesa Lia ai României au trecut prin momente dificile. Băiatul lor, micul prinț Carol Ferdinand, în vârsta de doar opt ani, a suferit un accident după ce a încercat să-și ajute prietenii rămași blocați în camera de joacă.

Incidentul s-a petrecut în timp ce Carol Ferdinand se afla alături de câțiva prieteni în camera special dedicată jocului. Curentul a trântit o ușă veche, din lemn și sticlă, care s-a blocat. Situația i-a speriat pe copii, dar în special pe una dintre prietenele micuțului prinț. În încercarea de a deschide ușa blocată, geamul a cedat și a căzut în întregime pe Carol Ferdinand. „Cei mici erau supravegheați de doi adulți, dar totul s-a petrecut extrem de rapid. De la spargerea geamului, până am intervenit a durat doar câteva secunde. Am sunat de urgență la salvare. Prințesa Lia, care are calificare în acordarea primului ajutor, a făcut din eșarfa de la gât bandană pentru Carol, astfel încât să amelioreze puțin situația până la intervenția specializată. Autoritățile din Veneția s-au mișcat extrem de rapid, un echipaj de medici a ajuns la fața locului în doar zece minute.Ambulanța a ajuns pe apă la palatul situat lângă cel mai mare canal din Veneția”, a declarat Prințul Paul al României.

Micul prinț operat de urgență

Carol Ferdinand a fost operat de urgență, în spitalul din Veneția. Micul prinț a rămas internat în spital doar o noapte. „Am fost norocoși, Carol s-a comportat ca un erou și s-a recuperat rapid. A fost operat în ziua accidentului, iar echipa de medici italeni s-a comportat exemplar. Au fost uimiți și ei de cât de repede și-a revenit Carol. Aceștia ne-au explicat că micuțul Carol este un luptător și că are un corp foarte puternic”, a continuat Prințul Paul.

Prințesa Lia a dormit în spital

Cu toate că în situațiile de criză Prințesa Lia nu își arată emoțiile, imediat după operația lui Carol, mama micuțului prinț a cerut un pat ca să poată dormi lângă acesta. „Vreau să le mulțumesc pentru toată grija și înțelegerea de care am avut parte. Sunt impresionată de profesionalismul medicilor italieni și recunoscătoare pentru rezultatul excelent.”, a punctat Prințesa Lia.

Vacanța a continuat

După doar o noapte petrecută în spital, Carol Ferdinand a revenit la activitățile de vacanță, cu acordul medicilor. Cu brațele bandajate, alături de părinți și prieteni, Carol a dorit să se plimbe pe canalele din Veneția și să se bucure de principalele obiective turistice din orașul italian.