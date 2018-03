Mihaela Borcea, operată de urgență la Viena! Ce a pățit fosta soție a lui Cristi Borcea

Mihaela, fosta soție a lui Cristi Borcea, a fost operată de urgență într-o clinică din Austria. O problemă mai veche s-a acutizat și a fost nevoie de o intervenție chirurgicală. Din fericire, pacienta se simte foarte bine și se recuperează rapid!

Operația la picior ar fi fost făcută în urma unor probleme mai vechi la ligamente ale Mihaelei, suferite în urma unui accident la ski, arată spynews.ro. Nu este prima dată când fosta soție a dinamovistului se confruntă cu probleme de sănătate, cel mai cunoscut moment de cumpănă fiind intoxicația cu mercur, despre care Mihaela a vorbit public. ” Eu am trecut prin foarte multe! Mercurul a făcut ravagii în corpul meu, dar nu vreau să mă victimizez. Sunt sănătoasă şi puternică! Am fost cu copiii la schi şi am schiat şi eu, deşi am din nou o problemă, o ruptură de ligamente. ” declara în urmă cu câteva luni Mihaela Borcea în show-ul lui Dan Capatos.

Mihaela s-a îngrășat după tratamentul împotriva mercurului

Mihaela Borcea a duso luptă constantă cu o intoxicaţie cu mercur, timp de șase ani. Fosta soţie a patronului de la Dinamo a făcut zilnic perfuzii şi a mers regulat la o clinică privată din Viena. Kilogramele s-au acumulat din cauza intoxicaţiei cu mercur, dar şi tratamentului pe care îl urma,

După ce a afaceristul a fost închis, Mihaela Borcea a preluat o parte dintre afacerile lui și are grijă şi de cei trei copii, Patrick şi gemenii Antonia Melissa şi Mihai Angelo.