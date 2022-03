Mihaela Buzărnescu și-a surprins fanii din mediul online, după ce a publicat un mesaj surprinzător referitor la viața sa personală. Tenismena a dezvăluit că a fost umilită, insultată și că a fost supusă unui abuz emoțional și mental de nedescris.

Deși afișau o viață de cuplu perfectă, în urmă cu puțin timp, Mihaela Buzărnescu și fotbalistul Chindiei Târgoviște, Marco Dulca s-au despărțit după doar 6 luni de relație.

La o săptămână distanță, celebra tenismenă a distribuit pe contul ei de Twitter un mesaj motivaţional: „Învaţă din trecut pentru a construi un viitor mai bun! Fii puternică şi concentrată!”. Și asta nu este tot. Tenismena și-a actualizat poza de profil și a ales o fotografie în care apare singură.

Mihaela Buzărnescu, mesaj surprinzător: ”Dumnezeu știe prin ce am trecut, am fost umilită, insultată…”

Seria mesajelor surprinzătoare continuă. În urmă cu puțin timp Buzărnescu a făcut noi dezvăluiri despre trecutul său. Tenismena a publicat un mesaj în care se declară fericită că a reușit să treacă peste problemele de sănătate și a descris ultimele 6 luni din viața ei.

Numărul 121 în clasamentul WTA a dezvăluit drama prin care a trecut pe plan personal și faptul că a fost umilită, insultată și supusă unui abuz mental.

”Ultimele 6 luni din viața mea au fost grele pentru mine, din punct de vedere profesional. Sunt atât de recunoscătoare că m-am întors să joc după accidentarea mea. În viața personală am dat totul așa cum dau și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, dar și acuzele din imaginația lui. Ce abuz mental! Toate acestea nu rămân nevăzute. Toate lucruri pe care le-am primit se vor întoarce în bine, la un moment dat, pentru mine”, a scris Mihaela Buzărnescu pe Instagram.

Sursa foto: Instagram.ro