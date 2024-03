Mihaela Rădulescu l-a bănuit pe Dani Oțil că a înșelat-o cu Flavia de la Neatza, după ce a citit un sms: “Dacă mă lași pe mine să bag mâna la fermoar…”

Nu mai este niciun secret faptul că Dani Oțil și Mihaela Rădulescu s-au iubit vreme de șase ani. Relația lor a fost plină de suișuri și coborâșuri, iar în cele din urmă au decis să meargă pe drumuri separate. Prezentatorul de la Neatza a trăit o poveste de iubire tumultuoasă alături de vedeta TV, care a rămas în „istorie”. Acesta și-a adus aminte de un episod amuzant din relația lui cu fosta moderatoare, pe care a ținut să-l împărtășească de față cu toată lumea. Cum a fost „prins în fapt” matinalul de la Antena 1 de către fosta parteneră? Mesajele pe care le schimba cu Flavia!

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au trăit o frumoasă poveste de iubire, care s-a încheiat în cele din urmă. Au decis să meargă pe drumuri diferite și fiecare și-a văzut de viața lui. Chiar și așa, din când în când, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani își mai aduce aminte de anumite episoade hilare din fosta relație cu vedeta de televiziune. Spre exemplu, de data aceasta, soțul Gabrielei Prisăcariu i-a lăsat pe toți mască după ce a povestit cum era să-l prindă fosta în „fapt”.

Se întâmpla la scurt timp de la venirea Flaviei Mihășan în emisiunea de la Antena 1. Dani Oțil ar fi primit un mesaj „controversat” de la o anume Flavia, care a intrat în atenția Mihaelei Rădulescu, fosta lui iubită. Moderatorul de televiziune a explicat, cu lux de amănunte, întâmplarea amuzantă de la acea vreme, însă i-a lăsat pe toți în suspans, căci finalul poveștii a rămas în „aer”. Cel puțin pentru moment.

Nu avea parolă la telefon la acea vreme, deci nici secrete față de Mihaela Rădulescu. Doar că, într-o clipă de neatenție, aceasta a zărit un mesaj suspect pe telefonul lui primit chiar de la…Flavia!

„Eram cu Mihaela. Și ea s-a jurat că nu este o femeie geloasă. Cine crede că o femeie în zodia Leu nu e geloasă, se înșală. Fiți atenți! Și eu nu am avut parolă la telefon, acum am pentru că am poze cu…mine gol. Am și banca, înainte nu aveai bancă. Nu am avut niciodată parolă la telefon. Și n-am pus niciodată telefonul pe silent seara sau noaptea. Nu mă suna nimeni, nimeni, niciodată. Dacă avea cineva ceva important, îmi scria.

Avem un moment la televiziune (la care o să fac referire mai târziu), ajung la celebra garsonieră, telefonul pe masă, nu știu ce făceam în bucătărie. Mihaela nu știu ce făcea și la un moment dat…s-a prescris, e de mult! Zice: Ia vezi că eu când te-am rugat să-i scrii Flaviei, ai zis că nu ai numărul ei, și-ți scrie Flavia…

Zice: vezi ce e! Eu zic: Sincer, nu am numărul Flaviei.

Abia venise Flavia la noi. Toți o plăceam, aveam crush pe ea toți și îi plăcea și Mihaelei de ea.

Îi zic: citește mesajul! Dacă tot zici că e Flavia…Mai mult decât atât, e Flavia smiley face (:D)

Ea, femeie deșteaptă, s-a prins după câțiva ani că dacă aveai steluță în dreptul era „nu încă”. Dacă treceam NUP era neînceperea urmăririi penale. Adică e nebună, evită total.

Și zic: Ia citește tot.

Mihaela citește: „Eu ți-am zis că dacă mă lași pe mine să bag mâna la fermoar, se termină totul în mai puțin de două minute, dar așa a durat mai mult”, a povestit Dani Oțil, în podcastul lui Speak și al lui Florin Ristei.