Mihai Bendeac a avut nevoie de îngrijiri medicale! Ce a pățit juratul emisiunii iUmor

Mihai Bendeac a avut nevoie de îngrijiri medicale atunci când se afla în platoul emisiunii iUmor. Juratului i s-a făcut rău, chiar în timpul filmărilor!

Imaginile, devenite virale, au fost postate pe paginile personale de socializare de colega lui, Delia Matache. Artista a postat mai multe clipuri pe rețelele de socializare cu actorul și cu medicii care se stăteau în jurul lui și se ocupau de starea lui de sănătate. Mihai Bendeac se simțea foarte rău, iar acest lucru îl putem observa din imaginile postate.

Delia Matache a filmat în timp ce i se lua tensiunea și aștepta îngrijorată răspunsurile medicilor care se ocupau de sănătatea juratului.

Mihai Bendeac a declarat în urmă cu ceva timp că s-a luptat foarte mult cu depresia și s-a obișnuit să trăiască cu ea în tot acest timp.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste. Cumva fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva”, a declarat Mihai Bendeac pentru viva.ro.