Mihai Bobonete a făcut anunțul după 15 ani de căsnicie: ”Am trăit separat”

Într-un moment de sinceritate, Mihai Bobonete a vorbit despre relația pe care o are cu soția sa, Cătălina. Cei doi se cunosc de o viață, s-au căsătorit în urmă cu 15 ani și au doi copii împreună – Octavian și Maria. Juratul de la Românii au talent a dat din casă detalii despre viața de cuplu și a recunoscut că au existat și momente în care au fost separați.

Mihai Bobonete și Cătălina se cunosc de peste 30 de ani, însă au decis să-și unească destinele în urmă cu 15 ani – în anul 2009. Actorul din Las Fierbinți a vorbit despre relația pe care o are cu mama copiilor lui și a mărturisit că, deși se cunosc de atâția ani, au existat perioade în care au trăit viețile separat.

Citește și: CÂT COSTĂ CEASURILE LUI MIHAI BOBONETE, DIN LAS FIERBINȚI. AMBELE PIESE SUNT FOARTE APRECIATE DE SPECIALIȘTI

Mihai Bobonete: ”Am avut ani în care am trăit separat”

Lucrurile nu au fost prea roz nici în momentul în care au devenit părinți. Mihai Bobonete și Cătălina au avut tendința de a se neglija unul pe celălalt, concentrându-se pe nevoile celor mici, consecințe care s-au resimțit din plin în viața amoroasă. În timp, cu multă răbdare și iubire, cei doi soți au învățat cum să gestioneze micile tensiuni, să lase de la ei – atunci când era cazul și să aleagă calea cea mai sigură pentru reechilibrarea relației.

”Am mai spus asta, nu suntem împreună de 30 de ani, ne știm de 30 de ani și am fost împreună tot timpul ăsta, dar am avut și ani de zile în care am trăit viețile separat. Suntem căsătoriți cu acte din 2009 și cred eu sau îmi place să cred că de 30 de ani suntem prieteni foarte buni și suntem două suflete-pereche care au învățat unul de la celălalt ce înseamnă bunătatea, devotamentul și acceptarea.

Noi, ca și restul părinților, am avut momente în care ne-am mai neglijat unul pe celălalt atunci când copiii erau mai mici, mai mult eu pe Cătălina decât ea pe mine, dar sper că m-a iertat. Cred că așa este în toate relațiile de lungă durată, evoluția fiecăruia în parte afectează evoluția cuplului în anumite momente, dar întotdeauna trebuie găsită măsura corectă. Dacă fiecare lasă de la el câte puțin, iar la final, balanța se echilibrează, atunci se poate merge înainte, indiferent de trecut. Cred că iertarea și bunătatea sunt cele două ingrediente care, adunate, conferă succesul în situațiile tensionate într-un cuplu”, a declarat Mihai Bobonete pentru revista Viva!

Comediantul a mai mărturisit că acum relația lor a ajuns la un alt nivel. Cei doi copii ai lor au crescut, fapt ce le conferă o mai multă libertate atunci când vine vorba de timpul petrecut în doi. Ca aproape în orice cuplu, Bobonete și Cătălin își permit acum să profite mai mult de momentele în care evadează împreună din cotidian. Pe lângă asta, ori de câte ori are ocazia, actorul nu ezită să-și surprindă iubita cu gesturi romantice.

”Momentele în doi sunt foarte valoroase și necesare pentru o înțelegere mai bună în cuplu și trebuie de fiecare dată găsit timp și bunăvoință ca ele să se întâmple. DA, îmi place să-i fac surprize romantice Cătălinei și câteodată să-i mai pun un zâmbet pe față, dăruindu-i câte ceva. Octavian și Maria sunt doi copii minunați care au crescut împăturiți în dragostea și atenția noastră, și acum, fiind mai măricei, ne permit mai des să ne permitem și noi doi, eu și Cătălina, momente în care să evadăm doar împreună din cotidian sau să mai facem și câte o activitate pentru noi, și pentru asta le sunt recunoscător”, a încheiat actorul pentru sursa citată.

Citește și: SERIALUL FENOMEN LAS FIERBINȚI SE TERMINĂ ÎN 2025! MIHAI BOBONETE A FĂCUT O PREVIZIUNE NEAȘTEPTATĂ DESPRE VIITORUL FILMULUI