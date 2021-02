Mihai Mitoșeru, îngenuncheat de singurătate. Prezentatorul TV regretă că s-a despărțit de Noemi

Mihai Mitoșeru traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața lui. Mama lui se află în spital, în urma intervenții chirurgicale la care a fost supusă, iar sufletul lui este singur. Prezentatorul de la Kanal D a recunoscut că cea de-a doua problemă din viața lui, singurătatea, este din vina lui. A greșit foarte mult în timpul mariajului cu Noemi iar acum nu mai poate face nimic.

Regretele lui Mihai Mitoșeru în ceea ce privește relația cu Noemi sunt multe și-i amărăsc și mai mult sufletul. Mai ales pentru că a recunoscut că a din vina lui s-a destrămat căsnicia. Însă nici în prezent nu poate spune că are totul sub control. S-ar părea că fosta lui soție a depășit momentul divorțului și se focusează pe altceva, în timp ce el trăiește în trecut și nu se poate gândi la altă persoană, în afară de Noemi.

„Sunt supărat pe mine pentru că sunt singur. Sunt singur din cauza mea. Sunt singur pentru că am greșit față de soția mea și ea nu a mai putut să suporte. Am greșit. Din momentul ăla în care s-a terminat, eu am încercat să-i spun că nu mai greșesc, am încercat să-i spun că nu mai fac. Ea a intrat într-o altă perioadă”, a mărturisit Mihai Mitoșeru, într-o emisiune TV.

VEZI ȘI CARE E STAREA DE SĂNĂTATE A CAMELIEI MITOȘERU. MIHAI, FIUL ACESTEIA, FACE DEZVĂLUIRI: „DIN CAUZA VÂRSTEI S-AU SPART NIȘTE VASE MICI DE SÂNGE”

Mihai Mitoșeru: „Noemi a fost lângă mine, și-a anulat o cursă”

Situația de sănătate a mamei lui a făcut-o pe Noemi să fie alături de Mihai în orice clipă, dar asta nu înseamnă că s-au împăcat. Mihai Mitoșeru declară că această susținere necondiționată din partea femeii pe care o regretă atât de mult e oarecum normală, având în vedere că au avut o căsnicie care a durat 14 ani.

„Eu ar fi trebuit să fac ceva cu viața mea. Bineînțeles că după 14 ani împreună era normal ca ea să fie lângă mine. Îi mulțumesc enorm. Noemi a fost lângă mine, și-a anulat o cursă. În prima zi a stat la mine, la operație. Nu suntem împreună, nu ne-am împăcat, dar este normal.”, a explicat el.

A crezut că Noemi se va întoarce la el

Un alt motiv care-l face să nu fie împăcat cu el este faptul că și-ar fi dorit ca împăcarea să aibă loc în tot acest timp. Din acest motiv nici nu s-a implicat în vreo altă relație, a crezut că Noemi se va întoarce în brațele lui.

„Sunt singur pentru că am divorțat și am greșit față de ea, dar după doi ani de zile trebuia să-mi dau seama și eu că ea a intrat într-o stare mai proastă, nu mai are încredere în mine, și să fac ceva cu viața mea. Nu am lăsat nicio femeie să se apropie de mine, tocmai pentru că am zis că Noemi își revine. Aici am greșit!”, a mai afirmat Mitoșeru.

CITEȘTE ȘI MIHAI MITOȘERU ÎȘI DOREȘTE ÎMPĂCAREA CU FOSTA SOȚIE!? CE DETALIU L-A DAT DE GOL CĂ O VREA ÎNAPOI PE NOEMI