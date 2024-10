Mihai Morar: „Dau un Podcast pentru 11 copii și o casă a lor. Ajutā-mă să o construim!”

Mihai Morar, Ambasador Hope and Homes for Children din anul 2020, preia ștafeta de la David Popovici și duce mai departe campania Ambasador pentru ACASĂ. Când construim o casă, construim un Om, pentru a contribui la construcția unei case familiale pentru 11 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din sectorul 5, București. Mihai își propune să strângă 50.000 de euro pentru noua casă și dăruiește în acest sens, pentru unul dintre donatorii ce va fi desemnat prin tragere la sorți, la finalul campaniei, o experiență specială de Podcast.

ambasadorpentruacasa.ro/mihai

Toți cei care fac o donație de minimum 50 de lei pe pagina lui Mihai de campanie, în perioada 14-23 octombrie 2024, vor avea șansa de a participa la o experiență unică: un episod special de Podcast, dedicat exclusiv câștigătorului; episodul nu va fi publicat, ci va rămâne o amintire frumoasă pentru donatorul câștigător, ales prin tragere la sorți, la finalul campaniei.

„50.000 de euro este suma pe care eu am decis să o strâng pentru casa lor, alături de Hope and Homes for Children, de David Popovici, Amalia Enache, Marius Manole și Alexandru Tomescu. David a pornit fundația casei săptămânile trecute iar noi, acum, ridicăm pereții, pentru ca într-un an să le dăm acestor copii o casă, un loc sigur și protejat. Să le dăm măcar puțin din ceea ce fiecare copil merită să aibă.”, spune Mihai Morar.

Cu sprijinul celor cinci Ambasadori Hope and Homes for Children, care își unesc forțele anul acesta pentru a mobiliza comunitatea, campania „Ambasador pentru ACASĂ” prinde și mai mult avânt în efortul de a strânge cei 450.000 de euro necesari construirii unei case care să devină Acasă pentru 11 copii cu nevoi speciale medii și severe. Pe parcursul a 10 zile, succesiv, fiecare Ambasador va dona un obiect personal sau o experiență, transformând generozitatea în șansa la un viitor mai bun pentru acești copii vulnerabili.

Pentru a susține campania „Ambasador pentru ACASĂ” și pentru a intra în tragerea la sorți pentru o discuție de suflet alături de Mihai Morar, fă o donație pe pagina de campanie: ambasadorpentruacasa.ro/mihai.

Pentru mai multe informații:

Anca Frumușani-Coltuc, Hope and Homes for Children

tel. 0790 / 301 560, email: [email protected]

Despre Hope and Homes for Children România

În total, în 26 de ani de intervenții, Hope and Homes for Children România a susținut 43.000 de copii să rămână în siguranță lângă părinții sau familia lor extinsă și să nu fie instituționalizați, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998 și până în prezent, Fundația a contribuit la închiderea a 70 de centre de plasament, iar prin eforturile Hope and Homes for Children și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 128 de case familiale, cu 7.300 de copii scoși din orfelinate și aproape 2.000 reintegrați în familia naturală sau extinsă.

https://hopeandhomes.ro/