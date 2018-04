Mihai Roman: Nu se pune problema de retrogradare!

Căpitanul FC Botoșani, Mihai Roman a fost aproape de a înscire un gol de poveste în meciul cu Dinamo. Mijlocașul a spus că își dorește victoria în meciul pe care gruparea moldavă îl va susține astăzi cu FC Voluntari și a spus că își dorește să puncteze.

„Am pierdut un meci, e normal în fotbal, mai pierzi mai și câștigi dar trebuie să mergem mai departe, binențeles cu o victorie sâmbătă. E clar că am vrut mai mult de la meciul cu Dinamo dar acum în situația care suntem trebuie să câștigăm sâmbătă pentru a avea liniște. Nici nu se pune problema de retrogradare pentru că avem jucători buni în echipă, un staf foarte bun. Cred că Ronaldo s-a uitat la meciul nostru dar diferența e că a dat mai bine și a avut noroc, bineînțeles glumesc. Mai sunt meciuri și am să mai încerc, nu mă las până nu marchez un așa gol. Publicul a fost alături de noi când am avut perioade bune ne dorim să fie și în continuare chiar dacă am pierdut meciul cu Dinamo pentru că la rândul nostru avem nevoie de ei”, a declarat căpitanul FC Botoșani, Mihai Roman.

Partida dintre FC Botoșani și FC Voluntari, meci contând pentru etapa a IV-a a play-out-ului Ligii I va avea loc astăzi de la ora 18:00 pe stadionul „Municipal”.

programul etapei a IV-a a play-out-ului:

sâmbătă, 7 aprilie

FC Botoşani – FC Voluntari, ora 18:00

Dinamo – Concordia Chiajna, ora 20:45

luni, 9 aprilie

Gaz Metan Mediaş – ACS Poli Timişoara, ora 15:30

Juventus Bucureşti – Sepsi Sf. Gheorghe, ora 18:00

clasamentul play-out-ului:

1 Dinamo 26 pct.*

2 FC Botoșani 22*

3 FC Voluntari 18

4 Concordia Chiajna 16

5 ACS Poli Timșoara 15 *

6 Gaz Metan Mediaș 14*

7 Juventus 13*

8 Sepsi OSK Sf. Gheorghe 13 *

*)echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte