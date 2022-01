Mihai, românul stabilit în Italia care este îngrijitor de bătrâni: ”Nu m-am gândit în viața mea că voi face meseria asta”

Mulți români aleg să plece din țara natală pentru a duce un trai mai bun. O parte mare dintre conaționalii noștri se află în Italia, așa cum este și Mihai, omul care a început o viață de la zero, alături de soția sa. Acesta are meseria de ”badant”, mai exact, îngrijește oameni în vârstă.

În Italia, peste 850.000 de persoane lucrează în sectorul îngrijirii la domiciliu, iar în realitate numărul se ridică la aproape două milioane. Cele mai multe persoane care au acest job sunt de sex feminin. 89% dintre persoanele care oferă servicii ca asistenți familiali sunt femei, restul sunt bărbați. Printre aceștia se numără și foarte mulți români.

Mihai Afilipoaiei este unul din românii care lucrează drept ”badant” în Italia. Acesta s-a mutat din România împreună cu soția sa în anul 2003, după ce afacerea familiei, un atelier de tâmplărie, a fost mistuită de un incendiu.

La început, soția lui Mihai lucra ca îngrijitoare, iar el în agricultură, însă pentru bărbat era o muncă mult prea grea. Acesta a suferit o fractură ce i-a afectat în mod grav sănătatea. Are dureri și alte probleme chiar și în prezent. La o distanță de doar doi ani și jumătate, cei doi soți s-au mutat în Emilia Romagna, unde Mihai a început și el să lucreze ca îngrijitor.

”Angajatorul soției mele s-a stins din viață și, datorită ajutorului nepoatei sale, și-a găsit un loc de muncă în Romagna, unde am urmat-o și eu”, a declarat Mihai.

Mihai nu credea vreodată că va ajunge îngrijitor de bătrâni

Deși a trăit o primă experiență urâtă ca îngrijitor de bătrâni, Mihai nu s-a lăsat. Iar în prezent are aceeași meserie.

”Mai bine de trei an am îngrijit un domn și a fost o experiență extrem de solicitantă. Striga zi și noapte, țipa, de sute, de mii de ori! Îmi tot repeta numele: ‘Michele, Michele’… Mă duceam la el să văd de ce anume are nevoie și spunea că nu m-a strigat.

Nu m-am gândit în viața mea că voi face meseria asta. Nu pot să spun că nu eram în stare, dar nu era nici pe departe viața pe care mi-o imaginasem.”, a mai adăugat românul.

Ulterior, Mihai a încercat diverse meserii sezoniere, apoi s-a hotărât să urmeze un curs și să obțină calificarea de OSS (operator socio-sanitar). Apoi, copiii lui au decis să se mute și ei în Italia.

”Băiatul este contabil, fata este căsătorită, are trei copii și își ajută soțul în afacerea lui. Au studiat amândoi, ba chiar fata și-a luat o a doua diplomă când s-a mutat aici.”, a povestit Mihai despre cei doi copii ai săi.

Se pare că cei doi soți au o viață foarte liniștită în Romagna, iar ei și-au închiriat acum și o casă în această localitate.

”Ne-am simțit mereu bine aici, nu am avut niciodată probleme deosebite cu localnicii. În multe privințe ne asemănăm cu ei. Până înainte de pandemie viața noastră socială era mult mai activă. Am participat la diverse activități ale Asociației România Mare, care reprezintă țara noastră aici. Am fost la școala de muzică, îmi place să cânt la saxofon și la clarinet. Acum totul s-a schimbat.”

Mihai: ”Credeam că ne vom întoarce repede în România”

De asemenea, Mihai a mai adăugat că nu crede că se va mai întoarce vreodată în România, deși la început avea o cu totul altă părere.

”La început credeam că ne vom întoarce repede în România, cel puțin după câțiva ani, după ce am economisit niște bani pentru educația copiilor noștri. Acum nu cred că se va întâmpla asta.”, a mai povestit Mihai pentru publicația Lenius.

