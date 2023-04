Mihai s-a uitat pe bonul de la supermarket și s-a dus glonț la casierie. Aici a primit o explicație halucinantă pentru greșeală

Prețurile produselor din magazine au suferit multe modificări în ultimele luni. Românii nu mai fac față scumpirilor, din acest motiv sunt mult mai atenți, atunci când merg la cumpărături, fața de anii precedenți. Clienții caută cele mai bune variante și promoții, însă uneori au parte de surprize neplăcute atunci când ajung la casa de marcat. Iată cu ce situație s-a confruntat un bărbat din Sibiu.

După o sesiune de cumpărături, Mihai, un client al unui magazin din Sibiu, a mers la casă pentru a face plata. Mare i-a fost mirarea în momentul în care a sesizat că a scos din buzunar o sumă mult mai mare, decât cea pe care o calculase inițial. Bărbatul a explicat, într-o postare făcută pe rețelele de socializare, că a cumpărat o pungă de detergent al cărui preț la raft era de 123,90 de lei, iar pe bon a văzut că a achitat, de fapt, 166.90 de lei.

După ce a verificat bonul, bărbatul a mers să ceară explicații casieriței. Aceasta l-a trimis la biroul de informații, însă nici acolo nu a fost lămurit.

Bărbatul din Sibiu a povestit întreaga situație pe Facebook

Mihai a vrut să tragă un semnal de alarmă ca nu cumva să mai cadă în plasă și alți clienți ai magazinului.

„Am cumpărat un detergent al cărui preț la raft era de 123,90 lei, la casă după ce am primit bonul am văzut pe bon un preț de 166,90 lei ?!?!

Caserița m-a îndrumat spre biroul de informații; acolo am primit informația că eu am achiziționat, de fapt, un produs de 14 kg nu de 12 kg cât este afișat pe etichetă și din această cauză am achitat 43 lei mai mult …

M-am întors la raft, unde, surpriză: printre pungile de 14 kg al căror preț nu era afișat (nu era etichetă cu acest produs), am descoperit și pungi de 12 kg …

„Jenante” explicațiile celor doi tineri care au venit acolo …

De ce NU era nici o etichetă cu prețul pachetului de 14 kg !?!?! S-o fi pierdut ?! De ce ?! De ce erau acolo expuse două produse (ca imagine identice) la care era afișat doar un preț? Prețul pe kg la punga mai mare este cu aproape 2 lei/kg mai mult”, a fost mesajul transmis de bărbat pe rețelele de socializare.