Mihai Teja: „Fiecare meci va fi pe viață și pe moarte!”

Mihai Teja, antrenorul formației Gaz Metan Mediaș, a declarat că a simțit de la pauză că Botoșaniul va întoarce scorul în duelul din etapa a XII-a a Ligii I pe care elevii săi l-au pierdut cu 2-1 deși au condus cu 1-0 după primele 45 de minute de joc.

„Le-am spus băieţilor la pauză, că dacă nu reuşim să dăm şi golul doi, va fi destul de greu şi riscăm să nu câştigăm. Noi batem la Sepsi, Sepsi bate la Viitorul, Botoşani vine la noi şi câstigă, deci, fiecare meci este greu, pe viaţă şi pe moarte. Până la urmă am pierdut un meci și nu e o tragedie. Tragedie e că a murit Ilie Balaci. Cred că acestea sunt greutatile vietii, nu că am pierdut un meci, ci că am pierdut un mare fotbalist, un mare om din câte ştiu, pentru că nu l-am cunoscut personal decât de câteva ori şi doar am dat mâna. Condoleanţe familiei! Îmi pare rău că se întâmplă astfel de lucruri şi că pierdem oameni care au facut istorie, adevărate valori ale ţării noastre” a declarat Mihai Teja, antrenorrul formației Gaz Metan Mediaș.

În urma eșecului suferit cu FC Botoșani, Gaz metan Mediaș a ratat șansa de a urca pe podiu în Liga I. Ardelenii sunt pe locul 4 cu 20 de puncte. De partea cealaltă moldovenii au făcut un salt de trei locuri în clasament fiind pe locul 8 cu 12 puncte.

Programul etapei a XII-a Liga I

FC Voluntari -CS Concordia Chiajna 4-0

CFR Cluj -Politehnica Iaşi 1-0

FC Hermannstadt- Astra Giurgiu 0-2

Viitorul-Sepsi OSK Sf Gheorghe 2-3

Gaz Metan Mediaş- FC Botoşani 1-2

Universitatea Craiova- FCSB 2-1

Luni, 22 octombrie

ora 21:00 Dinamo Bucureşti- Dunărea Călăraşi