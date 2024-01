Mii de români alertați de dispariția a trei bănci! În 2024 vor avea loc mișcări importante pe piața financiară din țara noastră

În 2022, numărul băncilor din România a scăzut de la 34 la 32 de instituții de credit. Acum, în 2024, alte bănci vor dispărea de pe piața de la noi din țară. Este vorba despre First Bank, Alpha Bank România și OTP Bank România. Ce se va întâmpla, de fapt, cu aceste instituții de credit?

Dacă în anul 2022 au dispărut două bănci de pe piața din România, în anul 2024 vor mai dispărea din peisaj alte trei. Este vorba despre First Bank, Alpha Bank România și OTP Bank România. First Bank se numără printre companiile care vor dispărea anul acesta, după ce Grupul Intesa San Paolo Bank a cumpărat 99,98% din acțiunile First Bank România de la fondul american de investiții JC Flowers. În prima parte a lui 2024 este așteptată finalizarea acestei tranzacții. Potrivit BNR, Intesa Sanpaolo Bank activează la noi în țară ca bancă universală din anul 1996. La sfârșitul lui 2022, compania a avut o cotă de piață de 1,09%, față de 1,10% cât a avut First Bank la finalul lui 2022.

Alpha Bank România urmează să dispară de pe piața de la noi, după ce Alpha Services and Holdings și UniCredit au decis fuziunea dintre UniCredit Bank Romania și Alpha Bank Romania. După ce au agreat principalele condiții financiare, cele două companii vor forma un parteneriat strategic la nivel internațional. Fuziunea dintre cele două instituții bancare duce la crearea a băncii cu numărul trei din întreaga țară din punct de vedere al activelor totale, notează economica.net. Tranzacția ar urma să fie finalizată în 2024.

Banca Transilvania cumpără OTP Bank România

Cea de-a treia bancă este OTP Bank România, care urmează să dispară de pe piața de la noi anul acesta. Este a patra bancă pe care o cumpără Banca Transilvania în ultimii 10 ani, după ce a preluat și Volksbank România, Bancpost şi Idea Bank. OTP Bank avea active de aproximativ 20 de miliarde de lei la jumătatea anului și era pe locul 10 în piață.

Banca Transilvania ocupă primul loc pe piață, datorită achizițiilor. În 2015, a preluat Volksbank, apoi în 2018 a luat Bancpost, companii care se aflau în top 10 la acea vreme, pe piață. În anul 2022, Banca Transilvania a cumpărat și Idea Bank. În 2024, grupul urmează să facă o altă tranzacție de top: OTP Bank România.