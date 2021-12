Ministerul Educației, anunț de ultimă oră. Cate cazuri de coronavirus au fost raportate după testarea prin salivă

Ministerul Educaţiei a anunțat că au fost detectate 76 cazuri pozitive cu coronavirus, în urma administrării testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă joi, până la ora 19:00. Dintre acestea, patru au fost confirmate prin teste RT-PCR.

Totodată, Ministerul Sănătății a precizat că va cere unele lămuriri suplimentare cu privire la livrarea a șapte milioane de teste de salivă.

(VEZI AICI: ȘCOLILE SE REDESCHID FIZIC DE LUNI. DE CÂTE ORI PE SĂPTĂMÂNĂ VOR FI TESTAȚI ELEVII ȘI PROFESORII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT)

“Referitor la solicitarea adresată DSU/IGSU de către Ministerul Educaţiei cu privire la graficul de aprovizionare cu teste, prin răspunsul comunicat în această seară ni s-a adus la cunoştinţă faptul că ‘a fost recepţionată cantitatea de 8.000.000 bucăţi, rămânând de livrat doar 7.000.000 de bucăţi, deoarece furnizorii DDS Diagnostic SRL şi ISSOSOCIAL MEDIA SRL nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale’. În răspunsul primit nu ni s-a comunicat data la care vor fi livrate cele 7.000.000 de teste. Ca atare, Ministerul Educaţiei va solicita clarificări suplimentare cu privire la acest aspect”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Sănătății.

Ministerul Educației, anunț în plină pandemie de coronavirus

În continuare, Ministerul Edicației precizează că “nu are competenţe/responsabilităţi în a se pronunţa asupra unor date evaluate şi stabilite de autoritatea ce are în atribuţii desfăşurarea procedurii de achiziţie publică, respectiv contractarea şi gestiunea bugetului aferent, neputându-se pronunţa în niciun fel asupra unor aspecte care privesc firmele furnizoare, preţurile de achiziţie sau alte detalii ce ţin de organizarea licitaţiei şi nici asupra unor chestiuni ce ţin de încheierea/executarea unor contracte în care Ministerul Educaţiei nu are vreo calitate”.

(NU RATA: ȚARA UNDE SUTE DE PROFESORI ȘI ELEVI AU FOST TESTAȚI POZITIV LA NOUL CORONAVIRUS. ȘCOLILE FUSESERĂ REDESCHISE CU TREI SĂPTĂMÂNI ÎN URMĂ)