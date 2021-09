Mircea Badea, declaraţii neaşteptate despre viaţa sa: „Nu trăiesc sănătos, nu mănânc sănătos și nu mă duc la sala de forță”

Mircea Badea a vorbit sincer despre viaţa sa. Deşi prezentatorul TV este discret în ceea ce priveşte partea personală, recent s-a deschis în faţa oamenilor care îl apreciază şi le-a povestit acestora câteva lucruri neştiute despre el.

Prezentatorul de la Antena 3 a recunoscut în emisiunea „Punctul de întâlnire” că nu mai merge la sală de multă vreme. Mai mult decât atât, Mircea Badea a mărturisit că doarme foarte puțin și nu are deloc grijă la alimentație.

„Despre mine se scriu niște inexactități totale. Mircea Badea, eu sunt, care știți are un stil de viață sănătos… Să mor eu, exact asta este, să mor eu dacă am un stil de viață sănătos. Mânca-ţi-aş, nu am un stil de viață sănătos. Un tip care se duce la sala de forță. Nu mă duc la sala de forță! Care mănâncă sănătos…

Nu mănânc sănătos. Nimic din toate astea nu sunt adevărate. Ei mă confundă pe mine, mă confundă în sensul stilului de viață. Îmi confundă mie stilul de viață cu cel al lui Carmen. Nu are nicio legătură, dar nici cea mai mică legătură, stilul de viață al lui Carmen cu stilul meu de viață”, a declarat el, la Antena 3.

În acelaşi timp vedeta de la Antena 3 a dezvăluit faptul că stilul său este total opus faţă de cel al soţiei sale. Carmen Brumă promovează alimentația sănătoasă și sportul regulat.

„Stilul meu de viață este perfect nesănătos. Este unul dintre cele mai nesănătoase stiluri de viață de pe planetă. Deci, eu mă culc niciodată mai devreme de patru dimineața, uneori dorm cinci ore, uneori dorm șapte ore, uneori nu dorm deloc, însemnând deloc. Eu fac cele mai nesănătoase lucruri cu putință. Eu mănânc tablă zincată, la propriu. Mănânc în benzinării, deci din alea, știi, desfac celofanul și mănânc tabla zincată dinăuntru. S-a întâmplat, în New York, să nu dorm absolut deloc, după ce am băut niște cantități respectabile de tărie. Nu trăiesc sănătos, nu mănânc sănătos și nu mă duc la sala de forță”, a mai adăugat prezentatorul la Antena 3.

Sursă foto: Instagram