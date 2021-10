Mircea Badea, reacţie îngrozitoare. A dat de pământ cu bărbatul aflat pe patul de spital, grav bolnav, infectat cu Covid-19!

Mircea Badea, realizator TV la Antena 3, a dat de pământ, la figurat, cu liderul protestelor anti-vaccin din Zalău, Erno Kovacs, în vârstă de 50 de ani. Fără să-i rostească numele, dar probabil că la el s-a referit, jurnalistul a contestat decizia omului de a-şi schimba filosofia cu 180 de grade, devenind acum un susţinător al imunizării.

Acum, după ce s-a infectat de COVID-19 și a suferit complicații, Erno Kovacs a transmis pe contul său de Facebook un mesaj prin care îndeamnă toți oamenii să se vaccineze.

Acum, după ce s-a infectat de COVID-19 și a suferit complicații, Erno Kovacs a transmis pe contul său de Facebook un mesaj prin care îndeamnă toți oamenii să se vaccineze.

Diana Şoşoacă l-a certat pe camaradul ei de proteste

Senatoarea Diana Șoșoacă neagă orice legătură cu liderul protestelor anti-vaccin și anti-mască de la Zalău, după ce acesta s-a infectat cu COVID-19 și a declarat că regretă că nu s-a vaccinat.

„Nu am auzit niciodată de el, nu am vorbit niciodată cu el! ”Păi… în primul rând, eu nu am zis că nu există Covid. În al doilea rând, nu i-am zis dacă să se vaccineze sau nu. Dumnealui zice că regretă că nu s-a vaccinat. Să ne spună cine l-a oprit să se vaccineze. Noi am militat pentru dreptul de a alege între a te vaccina sau nu”, a spus Diana Șoșoacă, deşi ea şi Erno Kovacs apar împreună, într-o poză, la protestele anti-vaccinare din Bucureşti.