Mircea Beuran, medicul care a operat-o de cancer pe Rona Hartner, face primele dezvăluiri după moartea artistei. „Eu am făcut tot ce am putut”

La o lună de la moartea Ronei Hartner, medicul care a operat-o de cancer a făcut primele dezvăluiri despre evenimentul tragic. Prof. dr. Mircea Beuran a dat detalii despre boala care a răpus-o pe artistă, dar și despre tratamentul pe care îl urma.

Rona Hartner a fost o luptătoare. În urmă cu mulți ani, artista a fost diagnosticată cu cancer la colon. Cu ajutorul medicului Mircea Beuran, a reușit să se vindece, dar în vara acestui an a primit o veste teribilă: o altă formă a acestei boli a reapărut, la plămâni în faza patru, cu metastaze. Din păcate, actrița nu s-a mai putut salva. Boala nemiloasă a răpus-o.

Atunci când s-a îmbolnăvit pentru a doua oară, Rona Hartner a ales să facă tratamentul în Franța, însă a ținut legătura și cu medicul care a operat-o prima dată de cancer, Mircea Beuran. Pe lângă relația doctor – pacient, cei doi aveau și o relație de amiciție, fiind vecini în copilărie. Vestea că artista s-a stins din viață la 50 de ani, l-a șocat pe medic. Iar acum, la o lună de la deces, prof.dr. Mircea Beuran a dat detalii despre boala care a răpus-o pe vedetă.

„Noi am fost vecini în copilăria ei. Ne-am întâlnit de câteva ori și apoi a fost bucuria de a ne revedea la spital. Mi-a părut rău că avea un stadiu avansat, dar am făcut tot ce am putut. Ea și-a dorit ca partea de tratament oncologic să-l facă în Franța.

Avea încredere în chirurgul din România, dar voia tratamentul să-l facă în Franța. Așa a fost, mi-a transmis tot timpul perioada în care se controla că evoluția ei este foarte bună.

La un moment dat corespondența noastră s-a întrerupt, am aflat indirect că are o problemă pulmonară, neștiind dacă este vorba despre o metastază sau cancer nou. Și apoi am aflat cu tristețe că a murit.”, a declarat prof. dr. Mircea Beuran pentru emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.