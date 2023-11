Mircea Lucescu și-a dat demisia și o părăsește pe Dinamo Kiev. Legendarul antrenor se retrage din fotbal

Mircea Lucescu (78 de ani) se retrage din fotbal. Antrenorul echipei Dinamo Kiev și-a dat demisia imediat după eșecul echipei sale pe teren propriu cu rivala Șahtior Donețk. Iată detaliile mai jos, în articol.

Vineri, 3 noiembrie 2023, are loc finalul de carieră al celui supranumit „Il Luce”. Mircea Lucescu a luat parte la ultimul său meci în postura de antrenor al echipei Dinamo Kiev. Decizia de a se retrage din sport vine la puțin timp după ce Dinamo Kiev a pierdut astăzi în fața echipei Șahtior, scor 0-1.

”Mircea Lucescu a demisionat din calitate de antrenor principal al lui Dinamo Kiev. Meciul cu Șahtior a fost ultimul pentru antrenorul român în ”alb-albastru”, este anunțul echipei Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu și-a anunțat demisia din fotbal

Tehnicianul de la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, și-a anunțat plecarea de la echipă după înfrângerea cu 0-1 în fața lui Șahtior Donețk. Se pare că antrenorul nu numai că pleacă de echipa pe care o antrenează, dar și-a anunțat și sfârșitul carierei.

”Totul se termină. Am dat 15 ani fotbalului ucrainean și meciul cu Șahtior a fost ultimul în fruntea Dinamo. Astăzi nu aș vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Așa am decis să-mi pun capăt carierei. A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Șahtior. Va mulțumesc tuturor. Mi-ar fi plăcut să o închei altfel, dar totul se termină – o carieră fotbalistică, dragoste și viață. Totul are un început și un sfârșit”, a spus Mircea Lucescu.

”Il Luce” a preluat conducerea Dinamo Kiev în anul 2020. Potrivit presei străine, Mircea Lucescu ar putea avea și un înlocuitor provizoriu, pe fostul antrenor Oleksandr Șovkovskyi (48 de ani), potrivit Sport.ua

Mircea Lucescu, al doilea cel mai titrat antrenor din istorie

Mircea Lucescu este considerat cel mai bun antrenor român din toate timpurile și al doilea cel mai bun din istoria fotbalului. De-a lungul carierei sale de tehnician, ”Il Luce” a antrenat echipe importantre, printre care: Naționala României, Rapid, Șahtior Donețk, Beșiktaș, Galatasaray și AC Pisa.