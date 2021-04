Mirel Rădoi se gândește la demisie: „Poate cu venirea altui antrenor se pot remedia lucrurile!”

Mirel Rădoi, selecţionerul naţionalei României, a declarat după înfrângerea cu 3-2 suferită în deplasare cu Armenia, că se gândeşte la demisie.

„Gândul îl am de când s-a terminat partida şi îl am şi acum. Mă încearcă sentimente ciudate, dar vreau să mai treacă o perioadă de timp, pentru că nu e normal. E clar că o să avem o discuţie zilele acestea, pentru că e un semnal de alarmă. Poate cu venirea altui antrenor se pot remedia lucrurile. Le-am explicat jucătorilor importanţa meciului, pentru că noi cu o victorie aici am fi fost favoriţi la locul 2. Le-am spus asta şi la pauză, de asta îmi pun mari semne de întrebare de ce nu au putut să reacţioneze. Dacă le transmiteam acest gând după meci jucătorilor aţi fi aflat şi dumneavoastră. Dar nu am nevoie să vină jucătorii să îmi spună să rămân sau să renunţ. Dacă echipa nu are personalitate şi atitudine chiar în momentele în care avem nevoie ca echipă va trebui să îmi pun un mare semn de întrebare„, a declarat Mirel Rădoi.