Miruna Lazea, țintuită la pat de probleme de sănătate. Soția lui Marius Constantin e îngrijorată: „Chiar astăzi am vorbit cu doctorița”

Momente grele pentru Miruna Lazea! Artista, cunoscută drept „Perla Banatului” și-a îngrijorat urmăritorii după ce a publicat pe TikTok imagini în care apare cu ochii umflați. CANCAN.RO a vorbit cu soția fostului fotbalist de la Rapid, iar aceasta a explicat, în exclusivitate, ce se întâmplă, de fapt, și de cât timp se confruntă cu această problemă.

Supranumită „Perla Banatului”, Miruna Lazea este o cântăreață de muzică de petrecere, cunoscută pentru aparițiile sale la evenimente și pentru popularitatea de care se bucură în mediul online. Artista este căsătorită cu fostul fotbalist Marius Constantin și au împreună o fetiță pe nume Natalia, în vârstă de aproape 2 ani. Acum, Miruna trece prin momente dificile din cauza unei probleme de sănătate. Contactată de CANCAN.RO, aceasta a dezvăluit că a apelat inclusiv la ajutorul medicilor.

Miruna Lazea: „Chiar astăzi am vorbit cu o doctoriță, care mi-a prescris un tratament”

Aparițiile impecabile, machiajul atent ales și ținutele spectaculoase fac parte din imaginea cu care Miruna Lazea și-a obișnuit publicul. De data aceasta, artista le-a atras atenția internauților cu o serie de imagini îngrijorătoare în care apare cu ochii foarte umflați. Curioși să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat, CANCAN.RO a luat legătura cu aceasta. Miruna a explicat că se confruntă cu o conjuctivită încă din luna august și că, între timp, problema a ajuns să îi afecteze aspectul ochilor, dar și evenimentele. Artista ne-a mărturisit că a discutat cu un medic și că a primit un tratament pentru a rezolva situația.

„Mi s-a umflat ochiul din cauza unei conjunctivite, iar acum chiar încerc să rezolv această problemă. Chiar astăzi am vorbit cu o doctoriță, care mi-a prescris un tratament. Am conjunctivita încă din luna august, dar nu am tratat-o corespunzător. În plus, m-am machiat foarte des, așa că este posibil ca pensulele și celelalte produse care au intrat în contact cu ochii mei să fi fost contaminate. Nu am voie să îmi mai fac ceva la ochi până sâmbătă. Referitor la filmări, abia din decembrie o să reușesc să merg pentru că în perioada aceasta nu am cum.”, a declarat Miruna Lazea pentru CANCAN.RO.

Pentru o artistă care participă frecvent la evenimente și trebuie să fie mereu pregătită pentru aparițiile în fața publicului, machiajul este o parte importantă a meseriei. Numai că, în cazul Mirunei Lazea, folosirea frecventă a produselor cosmetice ar putea să fi complicat situația.

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