Miruna Sziklai, pe scena Superstar România: ”Am lăsat muzica să mă vindece”

O nouă ediție a emisiunii Superstar de la PRO TV aduce noi emoţii pentru concurenți, dar și pentru jurați, Smiley, Raluka, Marius Moga și Carla’s Dreams.

Miruna Sziklai are 22 de ani și este din Timișoara. Tânăra a trecut printr-o perioadă foarte grea în ultimii ani. De la 15 ani a început să se confrunte cu o depresie puternică, care i-a afectat destul de mult viața. Mai ales la scoală, unde avea multe absențe, nu avea note mari, profesorii nu înțelegeau prin ce trece ea și o considerau un copil rebel care pur și simplu nu voia să vină la ore. Colegii o priveau ca pe o ciudată, uneori făceau și glume nepotrivite, iar ei i-a fost tare greu.

Norocul ei este că a fost susținută de familie, iar mama ei chiar a renunțat la firma pe care o avea ca să îi fie Mirunei alături. După mai mulți ani de tratament și de terapie, în care a schimbat mai mulți medici, a întâlnit un psihoterapeut cu care a rezonat mai bine și cu care lucrează de aproape 2 ani. Tânăra spune că a dezvoltat o relație medic-pacient foarte solidă.

Miruna Sziklai:”Cel mai greu sentiment a fost atunci când ziceam că îmi doresc să mor”

Ar vrea să vorbească despre această luptă a ei, ca să îi ajute și pe alții care trec prin asta. Vrea ca ei să afle că nu sunt singuri, că exista speranță și că depresia nu este o rușine, ci o boală la fel de serioasă ca oricare alta.

De muzica e pasionată din liceu și a făcut și câteva cursuri de canto. Este pentru prima data când vine la preselecțiile pentru un show TV.

”Sunt niște stări de neînteles pentru cei care nu trec prin așa ceva. Cel mai greu sentiment a fost atunci când ziceam că îmi doresc să mor, a fost foarte greu să accept că mă simt așa, pentru că nu îmi lipsește nimic. La un moment dat, mama îmi spunea să mai am răbdare puțin pentru că voi afla ce am de facut pe planeta asta. Am lăsat muzica să mă vindece și acum pot să văd totul cu alți ochi, am din ce în ce mai multă încredere în mine!”, a spus Miruna.

Jurații au avut cuvinte de laudă la adresa ei. ”Ai un timbru absolut deosebit, nu am mai auzit asa ceva, ai o voce foarte specială, dacă pe zi ar fi trei ca tine, eu sunt gata sa lucrez gratis!”, a spus Carla’s Dreams

”Decat să iei un voce comună, dar care interpretează corect, mai bine alegi așa. Eu cred că ești o voce specială”, a spus Marius Moga, contrariat de răspunsul negativ al lui Smiley.

Sursa foto: Capturi Video