Misiune de salvare dramatica in Arges. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar masina s-a rasturnat. In masina se aflau un barbat si un cppil. Barbatul a reusit sa iasa insa copilul a ramas captiv in masina.

Un echipaj de descarcerare a intervenit de urgenta pentru a-l scoate pe copilul de 4 ani dintre fiarele contorsionate.

Misiunea a fost extrem de dificila. Copilul a fost scos este constient si va fi transportat la spitalul de Pediatrie Pitesti.

Din primele informatii, accidentul a avut loc pe un drum forestier din localitatea Cosesti, zona Pacuraru.