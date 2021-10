Misterul din jurul Andreei Berecleanu. De ce nu a mai apărut pe post, la ştirile Prima TV

Andreea Berecleanu este prezentatoarea ştirilor de la ora 18.00, de la Prima TV. Telespectatorii, însă, au observat absenţa ei miercuri – 13 octombrie. Fără un anunţ în prealabil, jurnalista a lipsit de pe post iar oamenii s-au întrebat ce s-a întâmplat.

Oricare ar fi motivul pentru care ştirista lipseşte de pe post, cert e că are mai mult timp să petreacă alături de copii. Andreea Bereclenu vorbește cu mândrie despre ei.

Îşi petrece timpul cu copiii

Copiii prezentatoarei de la Prima TV sunt Eva, care are 20 de ani, şi Petru, care are 16 ani: ”Sunt lucruri speciale pentru mine. Sunt lucruri în continuă transformare. Copiii sunt prelungirea noastră în univers, așa se spune. Eva are aproape 20 de ani, Petru aproape 16. Sunt extrem de diferiți și totodată seamănă atât de mult. Sunt lucruri pe care numai mamele le văd. Și tații au rolul lor, dar sunt lucruri pe care numai o mamă le vede. Am greșit ca mamă, cu siguranță. Nu pot să-ți dau un exemplu acum. Cu cât cresc copiii mei, cu atât am de învățat de la ei. Trebuie să fii deschis, receptiv. Eu i-am învățat să nu mintă. Eu detest minciuna și mă refer la minciuna gratuită. Uite că ei m-au învățat că și minciuna are rolul ei și să nu mai fac o tragedie din asta. Eu mă bucur de procesul ăsta și mă bucur că mă așteaptă alte învățături de la ei”, a declarat Andreea Berecleanu.